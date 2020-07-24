"Dualı oklar" bu kez Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerif için atıldı İstanbul'un fethine kadar 916 yıl kilise, 1453'ten 1934'te alınan kararla müze oluncaya dek cami olarak kullanılan, 86 yıl müze olarak hizmet veren Ayasofya'nın yeniden ibadete açılması dolayısıyla Antalya Okçular Tekkesi tarafından dualı ok atışı düzenlendi.

İstanbul'un fethine kadar 916 yıl kilise, 1453'ten 1934'te alınan kararla müze oluncaya dek cami olarak kullanılan, 86 yıl müze olarak hizmet veren Ayasofya'nın yeniden ibadete açılması dolayısıyla Antalya Okçular Tekkesi tarafından dualı ok atışı düzenlendi.

Antalya Okçular Tekkesinin Akdeniz Üniversitesi Stadındaki hizmet binasına gelen minik kemankeşler, hazırlanan hedeflere okunan dualar eşliğinde ok attı. Kemankeşler, "gaza" niyetiyle attıkları oklarını başta İstanbul kuşatmalarında ve fethinde canlarını feda edenler olmak üzere tüm şehitlere adarken, atışlar öncesinde okunan hatimlerin de duası gerçekleştirildi.

Antalya Okçular Tekkesi Başkanı Sümeyye Gamze Uçar, 86 yıllık bir aranın ardından ümmetin Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'ne tekrar kavuşmuş olmasından büyük mutluluk duyduklarını ifade ederek, başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere tüm emeği geçenlere teşekkür etti.

Ayasofya'nın herhangi bir ibadethane olmadığını, fethin sembolü olduğunu kaydeden Uçar, şöyle konuştu:

"Gerek fethinden önceki kuşatmalarda, gerekse fetihlerde canını feda ederek ümmete İstanbul'u ve Ayasofya'yı kazandıran ecdadımızı biz de oklarımızla anmak istedik. Onlar oklarını küfre karşı atarak İstanbul'u İslam'ın adaletine kavuşturmuşlardı. Bunu hatırlatmak istedik. Bu vesileyle minik kardeşlerimiz, kemankeşlerimiz de o ruha, o manevi iklime yakınlaşsın istedik. Bedenen orada olmak ve bugün kılınan ilk namaza iştirak imkanımız olmadı belki ama bizler de oklarımızla, yaylarımızla ve en önemlisi de minik kemankeşlerimizin temiz gönülleriyle ruhen ve aklen orada olduğumuzu göstermeyi amaçladık."

Kaynak: AA