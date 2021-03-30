Dualarla lokantalarını açtılar
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Dualarla lokantalarını açtılar

İhlas Haber Ajansı / NURHAN İÇMEZ - Haberler | Güncel

Dualarla lokantalarını açtılar Tokat'ta pandemi dolayısı ile 4,5 ay kapalı olan lokanta esnafı iş yerini dualarla açtı.

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Dualarla lokantalarını açtılar

TOKAT - Tokat'ta pandemi dolayısı ile 4,5 ay kapalı olan lokanta esnafı iş yerini dualarla açtı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, lokanta ve kafe gibi işletmeler renk ayrımı olmaksızın tüm Türkiye'de yüzde 50 kapasite ile açıldığı kararını açıkladı. Açıklamanın ardından Tokat'ta yaklaşık 4,5 aydır kapalı olan lokanta, kafe ve kıraathaneler güne iş başı yaparak başladı. Kentte faaliyet gösteren bir lokanta işletmecisi dualarla iş yerinin kapılarını açtı. Şeyh-i Şirvani Cami İmam Hatibi Semih Öğrünç tarafından yapılan duaya iş çalışanları sosyal mesafeye dikkat ederek katıldı.

4,5 ay sonra açıldılar, Tokat Kebabı servisi başladı

Lokanta işletmecisi Mücahit Yılmaz, yaklaşık 4,5 ayın ardından iş yerlerini yeniden açabilmenin sevincini yaşadıklarını belirterek, "Sayın Cumhurbaşkanımız dün bize müjdeyi verdi. 4,5 ay gibi süredir mağlup pandemiden dolayı kapalıydık. Bir gün vira bismillah dedik. İnsanlarda ciddi bir şekilde özlem olmuştu restoranda. Misafirlerimizi ağırlamaya başladık. Tokat kebabı zamanı gelmişti, müşterilerimizde kebabın tadına bakmaya başladı" dedi Uzun bir aradan sonra lokantada yemek yemeye gelen vatandaşlar ise özledikleri Tokat kebabını tadına bakma imkanı buldu.

Dualarla lokantalarını açtılar
Dualarla lokantalarını açtılar
Dualarla lokantalarını açtılar
Dualarla lokantalarını açtılar

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / NURHAN İÇMEZ

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