Dualarımız Filistinli kardeşlerimizle
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Dualarımız Filistinli kardeşlerimizle

Dualarımız Filistinli kardeşlerimizle
Bültenler - Haberler | Güncel

Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, Ramazan'ın son günü Yeşil Mahallesi'ni ziyaret etti. Bölgede yürütülen yol çalışmasını ve hizmetleri inceleyen Başkan Yılmaz, ardından esnafa 'hayırlı işler' diledi.

Uygulama noktasında görev yapan polisler ve vatandaşlarla da sohbet edip bayramlarını tebrik eden Başkan Oktay Yılmaz, "Rahmet ve bereket ayı olan Ramazan-ı şerifi uğurladık ve Rabbimizin bizlere ikramı olan Ramazan Bayramı'na kavuştuk. Bayramlar; birlik ve beraberliğimizin pekiştiği, aile bağlarının kuvvetlendiği, küskünlüklerin son bulduğu özel günlerdir. Salgının gölgesinde geçireceğimiz bu bayramda, sevdiklerimizle yan yana olamasak da gönüllerimizin bir olduğundan şüphem yok" ifadelerini kullandı.

'DUALARIMIZ FİLİSTİN'LE'

Bayram mesajında, Filistin'de şiddetlenen İsrail zulmüne de dikkat çeken Başkan Oktay Yılmaz, "Ne yazık ki bu mübarek bayram zamanı içimiz kan ağlıyor. Mescid-i Aksa'ya, Gazze'ye ve Filistinli Müslüman kardeşlerimize yönelik insanlık dışı saldırılar bizleri derinden üzüyor. Aklımız, yüreğimiz ve dualarımız Filistinli kardeşlerimizle birlikte. Bayramın; yüreklerimizde neşeye, hanelerimizde berekete, ülkemizde kardeşliğin pekişmesine ve İslam dünyasının uyanışına vesile olmasını Yüce Allah'tan niyaz ediyorum. Sağlıklı, mutlu, yan yan geçireceğimiz bayramlarda buluşmak dileğiyle tüm hemşehrilerimin bayramını tebrik ediyorum" diye konuştu.

Kaynak: Bültenler

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş: Tedbirlere riayet ederek inşallah bayram namazlarımızı kılacağız
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş: Tedbirlere riayet ederek inşallah bayram namazlarımızı kılacağız
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bayram sonrasında kontrollü bir şekilde normalleşme adımlarını atıyoruz
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bayram sonrasında kontrollü bir şekilde normalleşme adımlarını atıyoruz
Sağlık Bakanlığı'ndan Ramazan Bayramı'nda beslenme önerileri
Sağlık Bakanlığı'ndan Ramazan Bayramı'nda beslenme önerileri
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Faik Öztrak İlham Aliyev Fahrettin Altun Mustafa Destici
Magazin Hadise Acun Ilıcalı Hakan Sabancı İbrahim Tatlıses
Spor Muslera Burak Yılmaz Abdullah Avcı Mete Kalkavan Sergen Yalçın
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Dualarımız Filistinli kardeşlerimizle - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 12.5.2021 15:03:24. #1.15#

title