Dualar İdlib şehitleri için edildi
Haberler » Yaşam » Dualar İdlib şehitleri için edildi - Haberler

Dualar İdlib şehitleri için edildi

Kocaeli Şanlıurfalılar Derneği üyeleri, İdlib'deki hain saldırıda şehit düşen Mehmetçik için bir araya gelerek dua etti.

29.02.2020 13:33 | Son Güncelleme: 29.02.2020 13:33
Dualar İdlib şehitleri için edildi

Şanlıurfalılar Derneği üyeleri, 'deki hain saldırıda şehit düşen Mehmetçik için bir araya gelerek dua etti.


İdlib'deki hava saldırısında hayatını kaybeden Mehmetçikler için Türkiye tek yürek oldu. Kocaeli'de bulunan Kocaeli Şanlıurfalılar Derneği üyeleri de bir araya gelerek, şehitler için dua etti. Dernek lokalinde yapılan Kur'an'ı Kerim tilaveti sonrasında şehitler için dua edildi. - KOCAELİ

Kaynak: İHA

Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler