Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) Suriye'nin Afrin bölgesinde yürüttüğü Zeytin Dalı Harekatı'nda yaralanan Uzman Çavuş Hakkı Aytekin, "Biz vatan evladıyız, dualar bizim en büyük zırhımız, en büyük desteğimiz. Allah'ın izniyle hepsinin kökünü kazıyacağız." dedi.

Sivas Belediye Başkanı Sami Aydın, Kilis Devlet Hastanesi'ndeki 5 günlük tedavisinin ardından evine gelen gazi Aytekin'i başkan yardımcıları Mahir Kuzucu, Abdurrahim Ceyhan, Hasan Karaman ve beraberindekilerle Örtülüpınar Mahallesi'ndeki evinde ziyaret etti.

Aydın, ziyarette yaptığı konuşmada, askerlerin zor bir görev yaptıklarını ve Aytekin'in herkese nasip olmayacak bir unvan aldığını söyledi.

Büyük bir özveriyle operasyon yürütüldüğünü vurgulayan Aydın, "Rabb'im onlara güç, kuvvet versin, onları korusun. Çok şükür bizim inancımıza göre şehitlik tarifi mümkün olmayan bir makam, gazilik de ondan sonra gelen makam. Bu her Müslüman'ın, her Türk gencinin hayal ettiği bir duygu. Ülkemiz adına, bayrağımız ve mukaddesatımız adına sizlere şükranlarımızı sunuyoruz. Rabb'im inşallah en kısa zamanda sağlığına kavuşmayı nasip eder." dedi.

"Kaldığımız yerden devam edeceğiz"

Kulağında bir sıkıntı yaşadığını, sırtına şarapnel parçası isabet ettiğini belirten Aytekin de şunları kaydetti:

"Hepsi düzelecek inşallah. Kaldığımız yerden devam edeceğiz. Kulağımdaki yüzde 40 duyma kaybı için Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edileceğim. İnşallah orada tedavimizi olup kaldığımız yerden devam edeceğiz. Orası çok farklı bir yer, herkes yaptığı işin bilincinde, herkes ne yapacağının bilincinde. Herkeste çok kuvvetli bir inanç var. Herkes elinden geleni fazlasıyla yapmaya çalışıyor. Biz vatan evladıyız, dualar bizim en büyük zırhımız, en büyük desteğimiz. Allah'ın izniyle hepsinin kökünü kazıyacağız."

Aydın, ziyarette Aytekin'e üzerinde ay yıldız olan ve "Minnettarız" yazan çiçek hediye etti.