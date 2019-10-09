Dualar "Barış Pınarı Harekatı"na katılan Mehmetçik için edilecek

09.10.2019 17:09

Suriye'de Fırat'ın doğusuna başlatılan "Barış Pınarı Harekatı"na katılan Mehmetçik için Fetih Suresi okunup dualar edilecek.



Mehmetçiğin terör örgütlerine karşı Fırat'ın doğusuna başlattığı Barış Pınarı Harekatı'nın zaferle sonuçlanması için Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın katılımıyla 10 Ekim Perşembe günü saat 05.00'de Hacı Bayram Camii'nde sabah namazı öncesi Fetih Suresi okunup dualar edilecek. - ANKARA

Kaynak: İHA