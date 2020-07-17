Dualar Ayasofya için göğe yükseldi
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Dualar Ayasofya için göğe yükseldi

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde Ak Parti İlçe Teşkilatı Ayasofya'nın cami statüsüne çevrilerek ibadete açılması ile ilgili olarak Haydarçavuş Camii'nde mevlid-i şerif okuttu.

Dualar Ayasofya için göğe yükseldi
17.07.2020 17:13 | Son Güncelleme: 17.07.2020 17:16

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde Ak Parti İlçe Teşkilatı Ayasofya'nın cami statüsüne çevrilerek ibadete açılması ile ilgili olarak Haydarçavuş Camii'nde mevlid-i şerif okuttu. Okunan mevlid ve duaların ardından Cumhuriyet Meydanı'nda basın açıklaması yapıldı.

Ak Parti ilçe teşkilatı Ayasoya'nın Cami statüsüne çevrilip ibadete açılmasıyla ilgili olarak Cumhuriyet Meydanında basın açıklaması yaptı. İlçe Başkanı Mehmet Doğan'ın okuduğu basın açıklamasına bazı sivil toplum kuruluşları da destek verdi.

"Ayasofyamız yeniden cami statüsüne sahip olmuş, aslına rücu etmiştir"

"Millet olarak asra bedel tarihi günler yaşıyoruz. Danıştay kararı ve Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Ayasofyamız yeniden cami statüsüne sahip olmuş, aslına rücu etmiştir" diyen Ak Parti İlçe Başkanı Mehmet Doğan "Ayasofya'nın cami olarak ibadete açılması milletimizin gür sesi, özlemidir. Ecdadımızın yolunda yürüyen başta Sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere hükümetimiz ve ilgili kurumlarımız da bu sese kulak vererek en doğru kararı vermiş, milletimizi ziyadesiyle memnun etmiştir. Yıllardır süren büyük özlem gerçeklemiş, milletimizde büyük bir coşku ve sevinç meydana gelmiştir. İstanbul'un fethinin sembolü, Fatih'in emaneti Ayasofya Camimiz milletimizin gönlündeki yerini bulmuştur. Kararın tüm milletimize, ümmete ve tüm insanlığa hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

Ak Parti İlçe Başkanı Mehmet Doğan, Ayasofya'yı kültürel bir miras olarak cami statüsünde de korumaya devam edeceklerini ifade ederek, "Fatih'in torunları olarak Ayasofya'nın önemi bizim için dün ne ise bugün de odur. Fatih Sultan Mehmet ve ordusunun hakkı olan Ayasofya'mız milli ve tarihi kimliğimizin önemli bir parçasıdır. Fetih sırasında Fatih'in Ayasofya'ya yaklaşımını anlamak için 1204 yılında Latinlerin İstanbul'u işgalleri sırasında Ayasofya'da işledikleri rezaletlere bakmak gerekir. Yine İstanbul'un fethi ile aynı yüzyılda işgal edilen Endülüs'te yaşananlar bunun bir başka misalidir. Bizler Fatih'in torunlarıyız, onun bilgeliği ve olgunluğunu taşıyoruz. Yakıp yıkmak bir yana eserin geleceğini düşünerek bir vakıf kuran ve yapının bakımına kaynak oluşturan Fatih'in yolundan gidiyoruz. Tarih boyunca yaptığımız gibi Fatih'in hatırasına saygının bir gereği olarak üzerine titremeye devam edeceğiz. Ayasofya'yı kültürel bir miras olarak nasıl cami statüsünde asırlarca koruduysak yine aynı şekilde koruyacağız" şeklinde konuştu.

Yapılan basın açıklamasının ardından Cumhuriyet Meydanı'nda katılanlara ve vatandaşlara lokma ikramında bulunuldu. - BALIKESİR

Kaynak: İHA

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