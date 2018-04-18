Kepez Belediyesi tarafından Büyükşehir Yasası kapsamında köyden mahalle statüsüne dönüştürülen Duacı'ya Sosyal Yaşam Merkezi inşa ediliyor.

Kepez Belediyesi tarafından Duacı Mahallesi'nde yaptırılacak Sosyal Yaşam Merkezi'nin temeli 20 Nisan Cuma günü saat 11.00'da atılacak. Duacı Sosyal Yaşam Merkezi bin 863 metrekare alan üzerine inşa edilecek. Tesiste 530 metrekarelik kapalı alan bulunacak. Duacı'ya büyük canlılık getirecek olan tesis 3 kısımdan oluşuyor. 1. kısımda Aile Sağlık Merkezi, 2. kısımda etkinliklerin yapılacağı çok amaçlı salon ve 3. kısımda ise eğitim merkezi yer alacak.

Aile Sağlık Merkezi'de bulunuyor

Duacı Sosyal Yaşam merkezi'nde 192 metrekare etkinliklerin yapılabileceği çok amaçlı salon, gelin odası, mutfak hazırlık bölümü yer alıyor. Aile Sağlık Merkezi'nde ise 3 adet aile hekimi, laboratuvar, pansuman ve enjeksiyon birimi, eğitim birimlerin de ise 2 adet meslek edindirme dersliği yer alırken, Belediye hizmet birimi ve Belediye tahsilat veznesi de yaşam merkezinde vatandaşlara hizmet verecek.

Tütüncü: "Hizmet için yarışıyoruz"

Kepez'in her noktasına en iyi hizmet için yarıştıklarını belirten Başkan Hakan Tütüncü, Gaziler'den sonra şimdi Duacı'ya Sosyal Yaşam Merkezi inşa edeceklerini söyledi. Sosyal Yaşam Merkezi'nin hem etkinlikler, hem belediye hizmetleri, hem de sağlıkta vereceği hizmetler noktasında Duacı'ya büyük katkı sağlayacağını belirten Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, "Hemşehrilerimize sunacağımız bu tesiste, aile hekimi de olacak. Şimdiden hemşehrilerimize hayırlı uğurlu olsun" dedi. - ANTALYA