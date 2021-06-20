Duacı Aile Yaşam Merkezi açılıyor

Kepez Belediyesi'nin inşa ettiği Duacı Aile Yaşam Merkezi, 21 Haziran Pazartesi, 11.00'da düzenlenecek törenle kapılarını açıyor.

Kepez Belediyesi'nin inşa ettiği Duacı Aile Yaşam Merkezi, 21 Haziran Pazartesi, 11.00'da düzenlenecek törenle kapılarını açıyor.

Kepez Belediyesi, bin 863 metrekare alan üzerine inşa ettiği Duacı Aile Yaşam Merkezi'ni hizmete açılıyor. Geçtiğimiz aylarda Gaziler Aile Yaşam Merkezi'ni hizmete açan Kepez Belediyesi, 21 Haziran Pazartesi, 11.00'da düzenlenecek törenle Duacı Aile Yaşam Merkezi'ni ilçe sakinlerinin hizmetine kazandıracak. Açılış töreni sosyal mesafe, maske ve hijyen kuralları dikkate alınarak düzenlenecek.

"Aile Yaşam Merkezi'nde neler var?"

Duacı Ali Yaşam Merkezi, bin 863 metrekare alan üzerine inşa edildi. Tesiste binanın kullanım alanı ise 530 metrekare. Merkezde etkinliklerin yapılabileceği 190 metrekare büyüklüğünde çok amaçlı salon, gelin odası, mutfak hazırlık bölümü yer alıyor. Aile Sağlık Merkezi'nde 3 adet aile hekimi, laboratuar, pansuman ve enjeksiyon odalarının yanı sıra 2 adet derslik yer alıyor. Belediye hizmet birimi ile belediye tahsilat veznesi de yaşam merkezinde mahalle sakinlerine hizmet verecek. Duacı Aile Yaşam Merkezi'nin mimari projesinde Aile Sağlığı Merkezi(ASM) olarak yapılan kısımda daha önce Antalya İl Sağlık Müdürlüğü'ne tahsis edilmişti. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı