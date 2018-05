Şampiyonlar Ligi Finali Öncesi Sahneye Çıkan Dua Lipa Geceye Damga Vurdu

UEFA'nın kulüpler arasındaki en üst düzey turnuvası olan Şampiyonlar Ligi finalinde Real Madrid ile Liverpool kozlarını paylaştı. Ancak Dua Lipa'nın maçtan önce sahne alması, zorlu mücadelenin önüne geçti.

DÜNYA GENELİNDE 2,2 MİLYON ALBÜM SATIŞI YAPMIŞTI

Dua Lipa, müthiş sahne şovuyla izleyenleri kendine hayran bıraktı. Genç şarkıcı Dua Lipa, dünya çapında 2,2 milyon albüm satışına ulaşmıştı.

YOUTUBE'DA 1 MİLYAR İZLENMEYİ AŞTI

Dua Lipa'nın 'New Rules' isimli şarkısına çektiği klip Youtube'da 1 milyar izlenmeyi aşmıştı.

DUA LİPA KİMDİR?

Dua Lipa, Kiev Olimpiyat Stadı'ndaki Şampiyonlar Ligi finali öncesi gözlerin pasını sildi. Aslen Kosovalı Arnavut bir ailenin evladı olan Dua Lipa güzelliği ve sahne şovuyla nefes kesti.

GÜZEL ŞARKICI 1995 YILINDA LONDRA'DA DÜNYAYA GELDİ

1995 tarihinde İngiltere'nin başkenti Londra'da dünyaya gelen Dua Lipa, aslen Kosovalı.

14 yaşındayken diğer sanatçıların YouTube'daki şarkılarını yazmaya başladığında müzik hayatına başlayan Dua Lipa, 2008 yılında Kosova'ya taşındı.

İLK ALBÜMÜ İNGİLTERE'DE BÜYÜK SES GETİRDİ

Dua Lipa, ilk stüdyo albümünü 2 Haziran 2017'de piyasaya sürdü.

Albüm, İngiltere'nin en iyi 10 single'ı "Be the One" ve "IDGAF" ve İngiltere'nin hit listelerini zorladı.

2018'DE EN İYİ İNGİLİZ KADIN ŞARKICI ÖDÜLÜNÜ ALDI

Albüm "New Rules" da dahil olmak üzere yedi single'ı içerisinde barındırdı.

Lipa'nın ünü, Amerika Birleşik Devletleri'nde altı numaraya kadar ulaştı.

Şubat 2018'de Lipa, British Woman Solo Artist ve British Breakthrough Act için iki İngiliz Ödülü kazandı.

CALVİN HARRİS İLE YAPTIĞI ŞARKI DUA LİPA'YI 1 NUMARAYA TAŞIDI

Nisan ayında, Lipa ve Calvin Harris tarafından yapılan single "One Kiss", Birleşik Krallık Singles Chart'da bir numaraya ulaştı.