Dua Lipa Instagram Makyajı

Peki ya sıradaki hangi ünlünün instagram makyajı olsun ? Gözümü diktiğim bir kaç ünlü daha var : ) sizinde isteklerinizi bekliyorum ??Yeni videolar icin kanalima ABONE OL tusuna basarak yada bu linke tiklayarak abone olabilirsiniz http://goo.gl/DkCEIy