Dua Lipa ile Anwar Hadid el ele denize atladı: Annesinden mesaj geldi
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Dua Lipa ile Anwar Hadid el ele denize atladı: Annesinden mesaj geldi

Dua Lipa ile Anwar Hadid el ele denize atladı: Annesinden mesaj geldi
Hürriyet - Haberler | Magazin

TATİLE ÇIKTILARMüzik dünyasının genç kuşak yıldızlarından Dua Lipa ile model sevgilisİ Anwar Hadid, yu sıralarda hem aşkın hem de tatilin keyfini çıkarıyor.

TATİLE ÇIKTILAR

Müzik dünyasının genç kuşak yıldızlarından Dua Lipa ile model sevgilisİ Anwar Hadid, yu sıralarda hem aşkın hem de tatilin keyfini çıkarıyor. 25 yaşındaki Lipa ile 22 yaşındaki Hadid, tatilde çekilen neşeli videolarını ve fotoğraflarını da sosyal medya hesaplarından paylaşıyor.

ANNESİNDEN MESAJ GELDİ

Dua Lipa ve Anwar Hadid, bu yıl tatil için Lipa'nın kökenlerinin geldiği Arnavutluk'u tercih etti. Genç çift, çıktıkları bir tekne gezisinde güverteye çıkıp birlikte el ele denize atladılar. Lipa, o anlarda çekilen videoyu da Instagram hesabından paylaştı. Genç şarkıcının bu paylaşımına Anwar Hadid'in annesi Yolanda Hadid'den de mesaj geldi.

'SİZİ SEVİYORUM ÇOCUKLAR'

Anwar Hadid'in annesi Yolanda Hadid, oğlunun sevgilisi Dua Lipa'nın paylaşımına "Sizi seviyorum çocuklar" diye yorum yaptı. Kendisi de moda dünyasında kariyer yapan Anwar Hadid, Yolanda Hadid ile Mohamad Hadid'in evliliğinden dünyaya gelen üç çocuğunun en küçüğü. Anwar'ır ablaları Gigi ve Bella da moda dünyasının son dönemdeki en gözde yıldızları arasında yer alıyor.

2019'DAN BU YANA BİRLİKTELER

Dua Lipa ile Anwar Hadid, 2019 yılından bu yana aşk yaşıyor. Başlarda birçok kişi genç çiftin ilişkisinin kısa süreceğini düşünürken Lipa ile Hadid, iki yılı geride bıraktı. Önceleri aşklarını gözlerden uzak yaşayan genç çift, sonradan bu kararlarından vazgeçerek kamuoyu önünde de romantik görüntüler sergilemeye başladı.

ABLALARI GIGI VE BELLA'NIN İZİNDEN GİDİYOR

Müzik dünyasının genç yıldızlarından Dua Lipa, 1995 yılında Londra'da dünyaya geldi. Lipa Kosova kökenli bir Arnavut ailenin kızı. Anwar Hadid, Filistin asıllı emlak zengini Mohamad Hadid ile Hollandalı model Yolanda Hadid'in evliliğinden dünyaya gelen en küçük çocukları. Çiftin, Gigi ve Bella adında iki kızı daha bulunuyor. Moda dünyasında isim yapan iki kız kardeşin ardından küçük kardeşleri Anwar da modelliği meslek edindi.

Kaynak: Hürriyet

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