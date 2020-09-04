Dua kitabı satıcısının gasp anı cep telefonu kamerasında
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Dua kitabı satıcısının gasp anı cep telefonu kamerasında

Dua kitabı satıcısının gasp anı cep telefonu kamerasındaADANA'da engelli dua kitabı satıcısı Bahadır Yıldız (24) durakta otobüs bekleyen engelli Doğan K.'yi (23) bıçak çekerek gasp etmek istemesi cep telefonu kamerası tarafından görüntülendi.

04.09.2020 11:29 | Son Güncelleme: 04.09.2020 11:38

Dua kitabı satıcısının gasp anı cep telefonu kamerasında

ADANA'da engelli dua kitabı satıcısı Bahadır Yıldız (24) durakta otobüs bekleyen engelli Doğan K.'yi (23) bıçak çekerek gasp etmek istemesi cep telefonu kamerası tarafından görüntülendi.

Olay, Yüreğir İlçesi Hacı Sabancı Bulvarı üzerinde meydana geldi. İddaya göre, yürüme engelli Bahadır Yıldız, durakta otobüs bekleyen engelli Doğan K.'nın yanına gelen dua kitabı satmak istedi. Parasının olmadığını söyleyen Doğan K.'ya inanmayan şüpheli üzerindeki bıçağı göstererek cüzdanı istedi. Bir süre cüzdanını vermeyen Doğan K. ile boğuşan şüpheli daha sonra aldığı cüzdanda para olmadığını görünce olay yerinden yürüyerek uzaklaştı. Tüm bu yaşananlar cep telefonu kamerası tarafından yoldan geçen bir vatandaş tarafından görüntülendi. İhbar üzerine bölgeye gelen Gasp Büro ekipleri, çok sayıda sabıkası bulunan Yıldız'ı 19 Mayıs Mahallesi'nde yakaladı. Emniyete götürülen şüpheli, dua kitabı satmak istediğini Doğan K.'nın kendisine küfür ettiğini söyledi.

Sorgusunun ardından adliyeye çıkarılan Yıldız, tutuklandı.

Dua kitabı satıcısının gasp anı cep telefonu kamerasında

Kaynak: DHA

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