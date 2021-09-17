DÜ Ziraat Fakültesi üzüm ürünleri işleme tesisi açılışı ve tadım etkinliği yapıldı

Dicle Üniversitesi Ziraat Fakültesi üzüm ürünleri işleme tesisi açılışı ve tadım etkinliği düzenledi.

Dicle Üniversitesi Ziraat Fakültesi ve GAP illerinde bağcılığın geliştirilmesi amacıyla yürütülen projelere bir yenisi daha eklenerek Dicle Üniversitesi Ziraat Fakültesi Üzüm Ürünleri İşleme Tesisinin açılışı gerçekleştirilirdi. Açılış konuşmasını yapan Dicle Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Karakoç, bölgenin temel ürünü olan üzümün değer zincirinin güçlendirilmesi, katma değerli farklı ürünlere işlenmesinin sağlanması, bu konuda yeni modeller oluşturulması, ulusal ve uluslararası rekabet edilebilirliğinin arttırılması, üretimden pazarlamaya kadar ihtiyaç duyulan eğitim ve yayım hizmetlerinin karşılanması ile özellikle ARGE, üretim, markalaşma, tanıtım ve pazarlama konularındaki eksikliklerin giderilmesi amacıyla üniversite olarak projeler yürüttüklerini belirtti.

Dicle Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Davut Karaaslan, Üzüm Ürünleri İşleme Tesisinin temellerinin 2015 yılında Karacadağ Kalkınma Ajansı tarafından desteklenen "Diyarbakır İlinde Organik Üzüm Yetiştiriciliğinin Yaygınlaştırılması" projesi ile atıldığını ifade etti. İşletme kurulumunun ardından 2017 yılında Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Güneydoğu Anadolu Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı tarafından "Üzümün Katma Değerli Farklı Ürünlere Dönüştürülmesi ve Besin İçeriklerinin Saptanması" projesi ile makine ve ekipmanlar alınarak üzüm suyu üretimi ile ilgili ARGE çalışmalarına başlandığını her iki projenin de Dicle Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğünün eş finansmanı ile gerçekleştirildiğini kaydetti.

Projelerin Koordinatörü Prof. Dr. Gültekin Özdemir ise, yürütülen projeler kapsamında bölgede yetiştirilen yaş üzümlerin katma değerli farklı ürünlere işlemesini sağlamak amacıyla Dicle Üniversitesi Ziraat Fakültesi Üzüm Ürünleri İşleme Tesisini kurduklarını aktardı. Özdemir, "Bu tesis ile Diyarbakır ilinde yetiştiriciliği yapılan yerel çeşitlerin üzüm suyu üretimine uygunlukları konusunda ARGE çalışmaları devam ettirilmektedir. Üzüm suyu üretiminde modern üzüm suyu üretim yöntemleri kullanılmaktadır. Tesiste yaş üzümden yılda 5 ton üzüm suyu ve 5 ton pekmez üretimi gerçekleştirilebilmektedir. Üretilen üzüm suları 250 milim cam şişelerde Dicle Üniversitesi Ziraat Fakültesi döner sermayesi aracılığı ile satış bürosunda satışa sunulmaktadır. Dicle Üniversitesi Ziraat Fakültesi Üzüm Ürünleri İşleme Tesisinde üretilen tüm üzüm suları EKOREZ markası ile tescillenmiştir. Şu anda bağ tesisinden üzüm yetiştirme tekniklerine ve elde edilen yaş üzümün katma değerli farklı ürünlere işlenmesinden markalaştırılarak pazarlanmasına kadarki tüm süreçler ile ilgili önemli bir model oluşturulmuş durumdadır. Ziraat Fakültesi bölgede üzüm ve üzüme dayalı sanayinin gelişmesi için yeni projeler ile eğitim, ARGE, markalaşma ve pazarlama konusundaki çalışmalarına devam etmektedir" dedi. - DİYARBAKIR