DÜ yüzme havuzu Kovid-19 önlemleriyle yeniden hizmete açıldı Düzce Üniversitesi (DÜ) Sağlık, Kültür Spor Daire Başkanlığı tarafından işletilen yarı olimpik yüzme havuzu yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını önlemleri ile havuz özlemi çekenlerin kullanımına açıldı.

Düzce Üniversitesi (DÜ) Sağlık, Kültür Spor Daire Başkanlığı tarafından işletilen yarı olimpik yüzme havuzu yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını önlemleri ile havuz özlemi çekenlerin kullanımına açıldı.

Üniversiteden yapılan açıklamada, Kovid-19 virüsü tedbirleri kapsamında bir süreliğine hizmete kapatılan DÜ yüzme havuzunun yeniden hizmet vermeye başladığı belirtildi.

Yüzme havuzunda Kovid-19 virüsü salgınına karşı tüm önlemlerin alındığı kaydedilen açıklamada, "Üniversite personeline, misafirlere, öğrencilere ve sivil vatandaşlara, 15 kişilik seanslarla temiz, sağlıklı ve güvenilir bir ortamda, deneyimli kadrosu ile hizmet vermeye devam ediyor. DÜ yüzme havuzu pazar ve pazartesi günleri hariç, 10.45-19.45 saatleri arasında genel, erkek ve kadın seanslarında randevu alınarak kullanılabiliyor." ifadesi kullanıldı.

Kaynak: AA