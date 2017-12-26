Dü'ye "Çevre ve Sağlık" Bütçesi Aktarıldı

Yüksek Öğretim Kurulu (YÖK) tarafından hazırlanan bölgesel kalkınma odaklı proje kapsamında "sağlık ve çevre" alanında pilot üniversite seçilen Düzce Üniversitesine (DÜ), Yükseköğretim Kurulu ve Kalkınma Bakanlığınca, 73 milyon 247 bin lira gönderildiği bildirildi.



DÜ'den yapılan açıklamada, "Bölgesel Kalkınma Odaklı Misyon Farklılaşması ve İhtisaslaşması Projesi"nde ülkedeki beş pilot yükseköğretim kurumu arasında yer alan üniversitenin, çevre, sağlık alanında önemli çalışmalar yaptığı vurgulandı.



Sağlık ve çevre alanlarında desteklenecek DÜ için tahsis edilen bütçenin proje kapsamında desteklenen, Bingöl, Burdur Mehmet Akif Ersoy, Kırşehir Ahi Evran ve Uşak üniversitelerine ayrılan bütçenin çok üstünde yer aldığı belirtildi.



Kalkınma Bakanlığı tarafından onaylanan bütçenin tamamı, Düzce'nin kalkınması amacıyla Düzce Üniversitesinin sağlık ve çevre alanlarındaki ihtisaslaşma çalışmalarında kullanılacağı belirtilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:



"Kurulduğu tarihten itibaren şehrin ve bölgenin sürdürülebilir kalkınması için birçok başarılı çalışmaya imza atan Düzce Üniversitesi, bütçenin kullanıma açılmasıyla çalışmalarını daha fazla artırarak projelerini hızlı bir şekilde hayata geçirecek. Düzce alternatif tıbbın merkezi haline gelecek. Bu yönde çalışmalarımıza ara vermeden devam ediyoruz. Yüksek Öğretim Kurulu ve Kalkınma Bakanlığınca 73 milyon 247 bin liralık dev bütçe ayrıldı. Bu bütçe ile projelerimizi hayata geçirecek ve alanında lider konumda olacağız."