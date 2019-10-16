16.10.2019 16:54

DÜ, TSE'den Kalite Yönetim Sistem belgesini almaya hak kazandı

DİYARBAKIR - Dicle Üniversitesine yükseköğretim kalite değerlendirme programı çerçevesinde Türk Standartları Enstitüsü tarafından TSE EN 9001: 2015 Kalite Yönetim Sistem belgesi almaya hak kazandı.

DÜ Kültür ve Kongre Merkezi'nde gerçekleşen törene YÖK Kalite Kurulu Başkanı Prof. Dr. Muzaffer Elmas, TSE Başkanı Prof. Dr. Adem Şahin, DÜ Rektörü Prof. Dr. Talip Gül, akademisyenler ve çok sayıda öğrenci katıldı.

Programda konuşma yapan YÖK Kalite Kurulu Başkanı Prof. Dr. Muzaffer Elmas, kalite kurulu olarak uluslararası düşünen, iletişimi yüksek idareyi tanımladıklarını söyledi. Prof. Dr. Elmas, "Diyoruz ki siz, belirlediğiniz bu politikayı fakültelerinizde, yüksekokullarınızda, bölümlerinizde hocalarınızın da bilgisi olan bir şeyi yayabiliyorsunuz. Bu belgeyi alanları tebrik ediyor, hocalarımıza teşekkür ediyoruz" dedi.

"46 üniversitede 84 eğitim programı düzenledik"

DÜ'nün almaya hak kazandığı TSE EN İSO 9001: 2015 Kalite Yönetim Sistemi belgesinin teslimi nedeniyle bir araya gelmekten dolayı büyük memnuniyet duyduğumu belirten TSE Başkanı Prof. Dr. Adem Şahin ise, "Türk Standartları Enstitüsü 65 yıldır standardizasyon ve bunu değerlendirme alanlarında hizmet vermekte olup ekonomik ve ticari hayatımızın tüm aktörleri için olmazsa olmaz iki önemli işlevi yerine getirmektedir. TSE markası ile tüketicilerimiz için ürün ve hizmet güvenliğinin garantisi olarak hizmet vermektedir. 2013 yılında bir üniversitemizde ortak olarak başlattığımız kalite ve uygunluk değerlendirme mühendisliği yüksek lisans programı işletmelerimizde kalite bilincinin geliştirilmesi ve uygunluk değerlendirme faaliyetleri içeriğinin ve öneminin anlaşılması için ilk adım niteliğinde olmuştur. Enstitü olarak 2016-2018 yılları arasında 46 üniversitede 84 eğitim programı düzenledik. Öte yandan her yıl üniversitemizin iş gücü potansiyellerine, ülkemizin ve nitelikli iş gücü potansiyeline önemli katkı sağlayan binin üzerinde mesleki ve teknik eğitim programı ile yaklaşık 40 bin kişiye sertifika veriyoruz. Bugün enstitümüzün üniversitelere eğitim, öğretim hizmetleri sorumluluğu kapsamında verilmekte olduğu yönetim sistem belgelendirme belgelerinden birini Dicle Üniversitesi'ne büyük bir mutluluk ve gururla taktim edeceğiz. Dicle Üniversitesi kaliteli yönetim sisteminde kurumumuza 25 Nisan 2019 tarihinde müracaat etmiş ve 2023 Mayıs 2019 tarihleri arasında gerçekleşen tetkik neticesinde 27 Haziran 2019 tarihinde belge almaya hak kazanmıştır. Belgenin alınmasında emeği geçen bütün akademik ve idari kadroya ve öğrencilerimize enstitü çalışanlarına teşekkürlerimi sunuyor, başarılarının devamını diliyorum" diye konuştu.

"Üniversitemiz yılda iki defa iç tetkik ile değerlendirilmektedir"

Daha sonra konuşan DÜ Rektörü Prof. Dr. Talip Gül ise, YÖK Kalite Kurulu 2018 yılı durum raporuna göre üniversitelerinin eğitim ve öğretim, araştırma geliştirme ve yönetim sistemine ilişkin güçlü ve iyileştirmeye açık yönleri belirlediğini söyledi. Prof. Dr. Talip Gül, sözlerine şöyle devam etti:

"Kalite güvence sisteminin en önemli boyutlarından birisi öğrencilerinin hedeflerine yeterlilikte ulaşabilmelerinin güvence altına alınmasıdır. Üniversitemiz bu sorumluluğunun farkındadır ve paydaşlarıyla beraber öğrencilerinin ve öğretim üyelerinin etkin biçimde araştırma yapabilecekleri özgür, huzurlu ve entelektüel bir ortam oluşturmuştur. Üniversitemiz belirlediği politika çerçevesinde iki yıl önce başlatmış olduğu kalite faaliyetleri neticesinde bugün Türk Standartları Enstitüsü Başkanımızın bize vereceği TSE EN ISO, TSE 9001: 2015 Kalite Yönetim Sistem belgesiyle önemli bir hedefe ulaşmış bulunmaktadır. Üniversitemizde kalite yönetimi uygulaması gereği birimlerimiz 6 ayda bir olmak üzere yılda iki defa iç tetkik ile değerlendirilmektedir. Ben bu amaçla bu toplantıya katıla YÖK Kalite Kurulu Başkanı Prof. Dr. Muzaffer Elmas hocamıza teşekkür ediyor ve Adem hocamıza candan teşekkür ediyorum."

Program, konuşmaların ardından belge ve plaket takdimi ile sona erdi.

Kaynak: İHA