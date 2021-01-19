DÜ Tıp Fakültesi Hastanesinde meme hastalıkları polikliniği hizmete açıldı

Dicle Üniversitesi (DÜ) Tıp Fakültesi Hastanesinde, meme hastalıkları polikliniği hizmete başladı.

Fakültenin giriş katında hizmet verecek polikliniğin açılışında konuşan Başhekim Prof. Dr. Mehmet Akdağ, dünya genelinde ve Türkiye de meme hastalıklarının gün geçtikçe arttığını söyledi.

Bölgede de ciddi bir artış olduğuna işaret eden Akdağ, her 10 kişiden birinin meme tümörüne yönelik polikliniğe başvurduğunu belirtti.

Akdağ, "Bu kadar sıklığı artan bu hastalıkla ilgili genel cerrahi birimimizin de destekleriyle bir meme hastalıkları polikliniği kurmaya ihtiyaç duyuldu. Bugün itibarıyla hizmete açtık. Bölgemize ve ülkemize hayırlı uğurlu olsun." dedi.

DÜ Genel Cerrahi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Sadullah Girgin de meme kanserinin dünyada ve ülkede kadınlar arasında en sık görülen kanser türü olduğunu belirterek, kanserden ölüm sebepleri arasında da birinci sırasında yer aldığını bildirdi.

"Amerika ve Avrupa'da yüzde 12,2, ülkemizde ise yüzde 10, bir kadının yaşam boyu meme kanseri olma ihtimali var." ifadesini kullanan Girgin, bu hastalıkta en önemli adımın tarama ile çok erken evrede tanının konulması olduğunu aktardı.

Girgin, "Kanserden değil, geç kalmaktan korkmalıyız. Kanser Erken Teşhis, Tarama ve Eğitim Merkezi (KETEM), aile toplum merkezleri vasıtasıyla, kanser taraması açısından Bakanlığımızın bu konuda önemli çalışmaları var. Türkiye Meme Hastalıkları Dernekleri Federasyonu bu konudaki eğitim programları ile toplumda özellikle kadınlar arasında meme kanserine ilişkin farkındalık oluşturmaya çalışıyor." diye konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Osman Bilgin