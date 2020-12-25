DÜ, proje başvurusunda bulundu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

DÜ, proje başvurusunda bulundu

25.12.2020 15:29 | Son Güncelleme: 25.12.2020 15:32
DÜ, proje başvurusunda bulundu

Diyarbakır Dicle Üniversitesi (DÜ) Belediyeler ve Üniversiteler İçin Yenilenebilir Enerji ve Enerji Verimliliği Teknik Destek Projesi (YEVDES) kapsamında Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığına proje başvurusunda bulundu.

Diyarbakır Dicle Üniversitesi (DÜ) Belediyeler ve Üniversiteler İçin Yenilenebilir Enerji ve Enerji Verimliliği Teknik Destek Projesi (YEVDES) kapsamında Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığına proje başvurusunda bulundu.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığına, YEVDES Projesi kapsamında teknik destek almak üzere 63'ü üniversite, 144'ü belediye olmak üzere 207 kurum tarafından başvuru yapıldı.

DÜ'nün projesi ilk 40'a girdi. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Uzmanı Faruk Telemcioğlu, saha ziyaretleri kapsamında DÜ'ü ziyaret etti.

Ziyaret esnasında gerçekleşen toplantıya Telemcioğlu, Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölüm Başkanı Doç. Dr. Bilal Gümüş, Enerji Yöneticisi Öğretim Görevlisi Dr. Yurdagül Benteşen Yakut, Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığında görevli Şube Müdürü Sait Sönmez ve DÜ Enerji Komisyonu üyeleri katıldı.

DÜ'de gerçekleşen sunumda, yapılması planlanan güneş enerjisi santralleri hakkında bilgiler verildi ve üniversitede öngörülen saha alanları yerinde ziyaret edilerek bilgi alışverişinde bulunuldu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Osman Bilgin

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Tunç Soyer Fuat Oktay Özlem Zengin Mustafa Şentop Zehra Zümrüt Selçuk
Magazin Acun Ilıcalı Oktay Kaynarca Kenan İmirzalıoğlu Farah Zeynep Abdullah
Spor Arda Turan Fatih Terim Samet Aybaba Bahattin Şimşek İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Maç Bakan Hisarcık İngiltere
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: DÜ, proje başvurusunda bulundu | Haberler.com Güncel
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 25.12.2020 15:45:18. #1.14#
title