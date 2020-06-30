DÜ'nün marka lisanslama başarısı Düzce Üniversitesi (DÜ) Türkiye'de bir ilki gerçekleştirerek devlet üniversiteleri kategorisinde ilk defa marka lisanslama başarısını 4 marka ile gerçekleştirerek, "PatentMeet - Üniversite Patentleri Demo Günü" programına yapılan 108 başvuru arasından ilk 10'a girme başarısını gösterdi.

Düzce Üniversitesi (DÜ) Türkiye'de bir ilki gerçekleştirerek devlet üniversiteleri kategorisinde ilk defa marka lisanslama başarısını 4 marka ile gerçekleştirerek, "PatentMeet - Üniversite Patentleri Demo Günü" programına yapılan 108 başvuru arasından ilk 10'a girme başarısını gösterdi.

PatentMeet - Üniversite Patentleri Demo Günü'ne yapılan başvurular, teknoloji hazırlık seviyesi, patentin durumu ve TÜBİTAK Patent Lisans Programı'na uygunluğu, çözdüğü sorun-pazar büyüklüğü, geliştirme ihtiyaçları gibi konu başlıklarında değerlendirildi.

DÜ hak sahipliğinde bulunan ve DÜ Makine Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hüsnü Gerengi'nin buluş sahibi olduğu yenilik ilk 10'na girdi.

Öğretim üyesinin geliştirdiği ürün metal endüstrisinin en çok karşılaştığı olumsuzluklardan biri olan korozyon olayını önleyerek, metal yüzeyinde oluşan korozyon ürünlerini temizlemekte ve metal yüzeyini koruyarak metalin tekrar korozyona uğramasını belirli bir süre boyunca engellemeye yarayan "İnhibitör İçeren Pas Sökücü" adı ile DÜ'yü temsil ediyor.

Kaynak: AA