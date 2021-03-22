DÜ'nün imalat sanayinin nitelikli eleman ihtiyacını karşılayacak projesi tamamlandı
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DÜ'nün imalat sanayinin nitelikli eleman ihtiyacını karşılayacak projesi tamamlandı

22.03.2021 09:43 | Son Güncelleme: 22.03.2021 09:53
DÜ'nün imalat sanayinin nitelikli eleman ihtiyacını karşılayacak projesi tamamlandı

Düzce Üniversitesi (DÜ) Dr. Engin Pak Cumayeri Meslek Yüksekokulunca laboratuvar alt yapısının geliştirilmesi amacıyla "İmalat Sanayine Yönelik Mesleki Eğitimin Geliştirilmesi Mali Destek Programı" kapsamında hazırlanan projenin tamamlandığı bildirildi.

Düzce Üniversitesi (DÜ) Dr. Engin Pak Cumayeri Meslek Yüksekokulunca laboratuvar alt yapısının geliştirilmesi amacıyla "İmalat Sanayine Yönelik Mesleki Eğitimin Geliştirilmesi Mali Destek Programı" kapsamında hazırlanan projenin tamamlandığı bildirildi.

Üniversiteden yapılan yazılı açıklamada, Doğu Marmara Kalkınma Ajansı (MARKA) tarafından karşılıksız desteklenen "Sanayi Beklentilerini Karşılayan Mesleki Eğitim Altyapısının Yenilikçi Teknolojiler ile Desteklenerek Geliştirilmesi" başlıklı projenin 2019 yılında başladığı anımsatıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Dr. Engin Pak Cumayeri Meslek Yüksekokulu Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Nursel Altan Özbek, Makine ve Metal Teknolojileri ile Elektronik ve Otomasyon Teknolojileri bölümlerindeki programların, teorikten çok pratik bilgiye ihtiyaç duyduğunu belirtti.

İmalat sanayinin, meslek yüksekokullarından pratik bilgiye sahip, teknolojiyi kullanabilen nitelikli ara eleman ihtiyacının karşılanmasını beklediğini ifade eden Özbek, şunları kaydetti:

"Bu projeyle alınan ve sanayide aktif şekilde kullanılan Endüstri 4.0 eğitim setleri, ısıl işlem fırını, sertlik ölçme cihazı ve yüzey pürüzlülüğü ölçüm cihazıyla geliştirilmiş olan laboratuvarlarımız sayesinde Meslek Yüksekokulumuz, imalat sektörünün en büyük problemleri arasında birinci sırada bulunan nitelikli eleman açığını gidermesi, imalat sanayinin ihtiyaç duyduğu, hızla gelişen ve değişen dünya şartlarında, talepleri karşılayabilmek için nitelikli eleman eğitimini gerçekleştirmesi ve katma değeri yüksek ürünler üretebilme yeteneğine kavuşması gibi birçok önemli kazanımlar elde etmiştir."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yavuz Emrah Sever

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