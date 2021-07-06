DÜ'lü öğrenciden Kick Boks şampiyonasında önemli başarı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

DÜ'lü öğrenciden Kick Boks şampiyonasında önemli başarı

DÜ'lü öğrenciden Kick Boks şampiyonasında önemli başarı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Düzce Üniversitesi (DÜ) Spor Bilimleri Fakültesi Antrenörlük Eğitimi Bölümü öğrencisi ve milli sporcu Ekrem Ahmet Aksan, Şırnak'ta düzenlenen Türkiye Ferdi Büyükler ve Gençler Kick Boks Şampiyonası'nda, 86 kiloda (full contact) üçüncü olarak bronz madalya kazanma başarısı gösterdi.

Düzce Üniversitesi (DÜ) Spor Bilimleri Fakültesi Antrenörlük Eğitimi Bölümü öğrencisi ve milli sporcu Ekrem Ahmet Aksan, Şırnak'ta düzenlenen Türkiye Ferdi Büyükler ve Gençler Kick Boks Şampiyonası'nda, 86 kiloda (full contact) üçüncü olarak bronz madalya kazanma başarısı gösterdi.

2021 yılı faaliyet programında yer alan Türkiye Kick Boks Şampiyonası, Şırnak Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Merkez Kapalı Spor Salonu'nda gerçekleştirildi. Şampiyonada 60 ilden yaklaşık 500 sporcu mücadele etti. Şampiyonada önemli bir başarı kazanan Düzce Üniversitesi öğrencisi, gelecek Avrupa ve Dünya Şampiyonaları için de umut verdi. Ekrem Ahmet Aksan, Düzce Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nigar Demircan Çakar'a verdiği cesaret ve desteklerinden dolayı teşekkür etti.

Düzce Üniversitesi tarafından yapılan açıklamada, "Sporun her alanındaki milli sporcularımızı tebrik ediyor, Türkiye, Avrupa ve Dünya Şampiyonalarında başarılar diliyoruz" ifadelerine yer verildi. - DÜZCE

DÜ'lü öğrenciden Kick Boks şampiyonasında önemli başarı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ali Babacan Süleyman Soylu Vladimir Putin Numan Kurtulmuş Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Tarkan Zeki Müren Şeyma Subaşı Mohammed Al Saloussi
Spor Mesut Özil Salih Uçan Burak Elmas Ahmet Ağaoğlu Taylan Antalyalı
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
DÜ'lü öğrenciden Kick Boks şampiyonasında önemli başarı - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 6.7.2021 18:52:54. #1.15#

title