DÜ Kariyer Geliştirme ve Mezun İzleme Uygulama Araştırma Merkezi kuruldu
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DÜ Kariyer Geliştirme ve Mezun İzleme Uygulama Araştırma Merkezi kuruldu

04.02.2021 11:11 | Son Güncelleme: 04.02.2021 11:14
DÜ Kariyer Geliştirme ve Mezun İzleme Uygulama Araştırma Merkezi kuruldu

Düzce Üniversitesi (DÜ), öğrenci ve mezunlara yönelik Kariyer Geliştirme ve Mezun İzleme Uygulama Araştırma Merkezi'nin kurulduğunu bildirdi.

Düzce Üniversitesi (DÜ), öğrenci ve mezunlara yönelik Kariyer Geliştirme ve Mezun İzleme Uygulama Araştırma Merkezi'nin kurulduğunu bildirdi.

Üniversiteden yapılan açıklamada, kariyer planlama ve geliştirmeye ilişkin strateji, politika, proje, program, organizasyon önerileri geliştirmek ve önerilerin uygulanmasına ilişkin faaliyetleri yürütmek amacıyla kurulan merkezin, üniversite öğrencileri ve mezunlara bireysel kariyer planlama, iş arama, mesleki ve kişisel birikimlerini sunma konusunda yetkinlikler kazandıracağı belirtildi.

Merkezin ilgili hedef kitlenin kariyer yönelim ve beklentileri gibi konularda araştırmalar yapacağı kaydedilen açıklamada, "Merkez, başarılı meslek sahipleri ve uzmanları öğrencilerle bir araya getirecek ve işletmelere yönelik tanıtım gezileri de organize edecek. Eğitim ve istihdam alanında analizler yaparak, üniversite giriş sınavlarında öğrenci tercihlerini belirlemeye yönelik çalışmalar da yapacak olan Merkez, ilgili mevzuat hükümleri kapsamında personel talebinde bulunan kuruluşlarla mezunlar arasında sürekli iletişim kurarak iş bulmalarını kolaylaştırmada önemli bir rol üstlenecek." ifadesi kullanıldı.

Merkezin ayrıca kamu ve özel kesim kuruluşlarının ihtiyaç duyduğu insan kaynağının karşılanmasında üniversite mezunlarının tercih edilebilirliğini artırmak amacıyla çeşitli etkinlikler de düzenleyeceği ifade edildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yavuz Emrah Sever

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