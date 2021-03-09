DÜ ile Bismil Belediyesi arasında kadın istihdamı geliştirme protokolü imzalandı
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DÜ ile Bismil Belediyesi arasında kadın istihdamı geliştirme protokolü imzalandı

09.03.2021 14:59 | Son Güncelleme: 09.03.2021 15:02
DÜ ile Bismil Belediyesi arasında kadın istihdamı geliştirme protokolü imzalandı

Dicle Üniversitesi (DÜ) ile Bismil Belediyesi arasında kadın istihdamı geliştirmek için protokol imzalandı.

Dicle Üniversitesi (DÜ) ile Bismil Belediyesi arasında kadın istihdamı geliştirmek için protokol imzalandı.

Protokol kapsamında Bismil Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifine üye kadınlara Bismil Meslek Yüksekokulu dersliklerinde kadınlara yönelik eğitim, toplumsal cinsiyet eşitliği, kadın hakları, anne ve çocuk sağlığı, girişimcilik, e- ticaret, modern tarım uygulamaları, sinema ve kadın, tiyatro ve kadın, müzik ve kadın, resim ve kadın, psikoloji, beslenme, afet eğitimi, çevre koruma, butik pastacılık, modern mutfak uygulamaları alanlarında eğitim verilecek.

Her ders 24 saat olacak şekilde DÜ'deki akademisyenlerince sürekli eğitim merkezi üzerinden eğitimler verilecek.

Üyeler, katma değeri yüksek çilek, çörek otu, safran gibi çok yıllık tarımsal ürünlerin yetiştirilmesi, işlenmesi ve pazarlanması konularında da eğitim alacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Osman Bilgin

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