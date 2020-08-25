DÜ Fen Edebiyat Fakültesi yönetim kurulu üyeleri kazı alanını ziyaret etti
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DÜ Fen Edebiyat Fakültesi yönetim kurulu üyeleri kazı alanını ziyaret etti

Düzce Üniversitesi (DÜ) Fen Edebiyat Fakültesi yönetim kurulu üyeleri, "Batı Karadeniz'in Efes'i" olarak bilinen Düzce'deki Prusias ad Hypium Antik Kenti'ndeki kazı alanını ziyaret etti.

DÜ Fen Edebiyat Fakültesi yönetim kurulu üyeleri kazı alanını ziyaret etti
25.08.2020 15:11 | Son Güncelleme: 25.08.2020 15:32

Düzce Üniversitesi (DÜ) Fen Edebiyat Fakültesi yönetim kurulu üyeleri, "Batı Karadeniz'in Efes'i" olarak bilinen Düzce'deki Prusias ad Hypium Antik Kenti'ndeki kazı alanını ziyaret etti.

DÜ Fen Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Halil İbrahim Uğraş ve beraberindekiler bölgede devam eden çalışmalar hakkında Kazı Bilimsel Danışmanı Doç. Dr. Emre Okan ve Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Ahmet Bilir'den bilgi aldı.

DÜ Fen Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Halil İbrahim Uğraş, ziyaretin ardından AA muhabirine, üniversitenin YÖK'ün başlattığı program kapsamında bölgesel kalkınmada pilot üniversitelerden olduğunu belirtti.

Üniversitenin seçilmiş olduğu alanların dışında da bölgesel olarak kalkınmaya destek verdiğini ifade eden Uğraş, "Bugün de bu çalışmalardan bir tanesini yerinde görüyoruz. Fakültemizin yönetim kurulu üyeleriyle toplantımız vardı. Sonrasında kazı alanını ziyaret etmek istedik. Çünkü fakültemiz öğretim üyesi Kazı Bilimsel Danışmanı Doç. Dr. Emre Okan ve Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Ahmet Bilir hocalarımız aktif olarak görev alıyorlar. Kazı alanı bölgenin turizmine katkı yönünden çok büyük öneme sahip. Geçmişin, tarihin izlerini ortaya çıkarma anlamında çok büyük öneme sahip. Üniversitemiz bu bağlamda Kültür Bakanlığımız ve Düzce Belediyemizle beraber kazı alanında ortak çalışmalar yürütüyor. Bu vesile ile diğer kurumlara ve yöneticilerine teşekkür ederim. Bu noktada aktif görev alan öğretim üyelerimize hem destek olmak hem de kendimiz de bu alanı yerinde görmek için bu kültürden faydalanmak için daha doğrusu gelip yerinde ziyaret etmek istedik." diye konuştu.

Kazı Bilimsel Danışmanı Doç. Dr. Emre Okan ise bölgede kazıların 2013 yılından beri devam ettiğini söyledi.

Farklı kurumların desteği ile bölgede çalışmaların daha hızlı ve kolay ilerlediğini belirten Okan, kendilerini kazı alanında ziyaret eden DÜ Fen Edebiyat Fakültesi'nin akademisyenlerine teşekkür etti.

Kaynak: AA

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