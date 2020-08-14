DÜ, Erasmus projeleriyle 5 kıtaya açılacak
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DÜ, Erasmus projeleriyle 5 kıtaya açılacak

Türkiye Ulusal Ajansı'na başvurduğu 21 projeden 20'si kabul edilen Diyarbakır Dicle Üniversitesi (DÜ), 5 kıtaya akademisyen ve öğrenci gönderecek.

14.08.2020 13:07 | Son Güncelleme: 14.08.2020 13:13

Türkiye Ulusal Ajansı'na başvurduğu 21 projeden 20'si kabul edilen Diyarbakır Dicle Üniversitesi (DÜ), 5 kıtaya akademisyen ve öğrenci gönderecek.

Avrupa Birliği'nin en önemli vizyonlarından biri olan 2020 Erasmus+ International Credit Mobility (ICM) projelerine katılan DÜ, başvurduğu 21 projeden 20'si onaylandı, yaklaşık yarım milyon Avro hibe kazandı.

Projelerle 2020-2023 yıllarında DÜ öğrencileri ve akademisyenleri Kuzey ve Güney Amerika, Asya, Afrika ve Avrupa olmak üzere 5 kıtaya gidecek, aynı zamanda bu kıtalardan yüzlerce öğrenci ve akademisyen Diyarbakır'da ağırlanacak.

"Dünyanın birçok ülkesinden proje kazandık"

DÜ Dış İlişkiler Ofisi Başkanı Doç. Dr. Faruk Gökçe, Türkiye Ulusal Ajansı'na sundukları 21 projeden 20'sinin kabul edildiğini, bu projelerin 5 kıtadan üniversiteler ile anlaşmayı barındırdığını söyledi.

Türkiye'de birçok üniversitenin bu projelerden pay almak için kıyasıya yarıştığını belirten Gökçe, DÜ'nün son 4 yıldır kurduğu temaslarla sadece yakın coğrafyası değil, Asya'dan Kuzey Amerika'ya, Güney Amerika'dan Afrika'ya, Kafkaslardan Balkanlar'a kadar birçok coğrafya ile iletişim kurma becerisine sahip olduğunu kaydetti.

Gökçe, "Arjantin, Peru, ABD, Endonezya, Vietnam, Tunus, Cezayir, Fas, Karadağ ve Ukrayna gibi dünyanın birçok ülkesinden proje kazandık. Bu projeler önümüzdeki 3 yılda şehrimize ve üniversitemize çok büyük vizyon katacak. Bu denli bir tanıtımın Diyarbakır'ın ve DÜ tarihinde yaşandığını tahmin etmiyorum." ifadelerini kullandı.

Öğrenciler önemli ülkelerde staj imkanı bulacak

3 yıllık bir süreçte 5 kıtadan öğrenci ve akademisyenlere ev sahipliği yapacaklarını aktaran Gökçe, bu kıtalara da öğrenci ve akademisyen göndereceklerini bildirdi.

Öğrencilerin önemli ülkelerde staj imkanı da bulabileceğini ifade eden Gökçe, şöyle devam etti:

"Vietnam mühendislik alanında dünyada başı çeken ülkelerden. Düşündük ki elektrik ve elektronik mühendisliğindeki öğrencilerimizin stajlarını dünyada en iyi geçirebilecekleri yerlerin başında gelmekte. İnsani sebeplerle yöneldiğimiz coğrafyalar oldu, Tunus gibi. Çocuk doğumlarından kaynaklanan ölümlerin en fazla yaşandığı Afrika ülkelerinin başında yer alıyor. DÜ hem Türkiye'nin hem bölgenin en güçlü tıp fakültelerinden birine sahip. Kadın hastalıklarının tedavisi konusundaki tecrübelerimizi Tunus'a yayarak aynı zamanda insani hizmet taşıyoruz bu coğrafyalara. Irak ile Türkoloji kapsamında değişim yapacağız. Irak gibi bir coğrafyada bu vesilelerle Türkçe'nin öğretilmesine vesile olabiliyorsak amacımıza ulaşmış sayılacağız. Lübnan için verdiğimiz proje tamamen aşçılık üzerine. Lübnan mutfağını Diyarbakır'da, Diyarbakır mutfağını da dünyanın en önemli lezzet duraklarından biri olan Lübnan'da tüm dünyaya duyurmuş olacağız."

DÜ, Erasmus projeleriyle 5 kıtaya açılacak

Kaynak: AA

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