DÜ'den "Kürtçe tez yazımının yasaklandığı" iddialarına ilişkin açıklama Açıklaması Dicle Üniversitesi (DÜ), sosyal medyada yer alan "Kürtçe tez yazımının yasaklandığı" iddialarının gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

Dicle Üniversitesi (DÜ), sosyal medyada yer alan "Kürtçe tez yazımının yasaklandığı" iddialarının gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

DÜ'den yapılan açıklamada, son günlerde sosyal medya ortamlarında üniversitede "Kürtçe tez yazımının yasaklandığı" yönünde bir takım paylaşımların dolaşıma sokularak kamuoyunun yanlış ve yanıltıcı bilgilerle yönlendirilmeye çalışıldığının görüldüğü bildirildi.

Üniversitede lisans düzeyinde Kürt Dili ve Kültürü Programının 2012 yılında açıldığı hatırlatılan açıklamada, aynı alanda Tezsiz Yüksek Lisans Programının 2013 yılında, tezli yüksek lisans ve doktora programlarının 2015 yılında açıldığı ifade edilen açıklamada, bu programların öğretim dilinin Türkçe olduğu belirtildi.

"Benzer bir biçimde üniversitemizde açık bulunan İngiliz Dili, Arap Dili, Fars Dili gibi filoloji bölümlerinin tamamında da öğretim dili Türkçe'dir. Bugüne kadar Kürt Dili ve Kültürü Tezsiz Yüksek Lisans programımızdan 86, tezli yüksek lisans programımızdan 10, doktora programımızdan ise 6 öğrenci mezun olmuştur. Faaliyete geçtiği günden bu yana bu programlarda herhangi bir statü ve öğretim dili değişikliği yapılmadı." ifadelerine yer verilen açıklamada, şöyle denildi:

"Ayrıca bu günlerde üniversitemiz tarafından bu programlara ilişkin herhangi bir açıklama veya güncelleme de yapılmamıştır. Üniversitemiz, Kürt Dili ve Kültürü Yüksek Lisans ve Doktora programlarında ihtiyaç duyulan nitelikli bilim insanı ihtiyacını gidermek ve programları güçlendirmek amacıyla değişim programları kapsamında birçok lisansüstü öğrenci yurt dışına gönderilmiştir. 2019 yılında lisans ve lisansüstü programlarımızı güçlendirmek için Irak Selahaddin Üniversitesi Rektörlüğü ile ikili işbirliği protokolü imzalayarak konuya verdiğimiz ehemmiyeti kamuoyu ile paylaşmıştık. Son günlerde üniversitemizde 'Kürtçe tez yazımının yasaklandığı' yönünde kötü niyetli ve kasıtlı açıklamalarla yeni ve fiili bir durum izleniminin oluşturulmaya çalışıldığı müşahede edilmektedir. Bu bakımdan bu tür paylaşımların yanlış, yanıltıcı ve yönlendirme maksatlı olduğu değerlendirilmektedir. Üniversitemiz, kurumsal itibarını yıpratmaya yönelik yanlış ve yanıltıcı beyanlara karşı hukuki haklarını saklı tutmaktadır."

DÜ'nün adalet, bilimsel özgürlük, farklılıklardan güç alma, insana saygı, kalite bilinci, katılımcılık, sosyal sorumluluk, tutarlılık gibi temel değerleri özümseyen, şeffaflık ve kamuoyunu bilgilendirme sorumluluğu bilincine sahip olduğu aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"TSE standartlarını uygulayan üniversitemizin uluslararası olma alanındaki başarıları son günlerde Erasmus çerçevesinde onaylanan 20 Uluslararası Kredi Hareketliliği projesiyle kanıtlanmıştır. Üniversitemiz, bütün dünyayı etkisi altına alan Kovid-19 sürecinde de aşı geliştirme programlarına kabul edilmiş ve bu alanda üzerine düşen görevi layıkıyla yerine getirmektedir. Bilimsel başarılarıyla uluslararası alanda emin adımlarla yürüyen üniversitemiz ile ilgili sosyal medya paylaşımlarındaki yanlış, yanıltıcı ve yönlendirici içeriklere yer verilmesi talihsizlik olarak değerlendirilmektedir. Bu itibarla üniversitemizin kurumsal bilgilendirmesi dışında, farklı mecralarda paylaşılan bilgilere itibar edilmemelidir."

Kaynak: AA