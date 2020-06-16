DÜ'den "Dikili Bir Ağacın Olsun" Projesi
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DÜ'den "Dikili Bir Ağacın Olsun" Projesi

Düzce Üniversitesi (DÜ) Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği Bölümü 1. sınıf öğrencilerinin "Dikili Bir Ağacın Olsun" Projesi ile 100 fidanı toprakla buluşturarak sosyal sorumluluk faaliyeti gerçekleştirdiği bildirildi.

DÜ'den
16.06.2020 10:45 | Son Güncelleme: 16.06.2020 10:58

Düzce Üniversitesi (DÜ) Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği Bölümü 1. sınıf öğrencilerinin "Dikili Bir Ağacın Olsun" Projesi ile 100 fidanı toprakla buluşturarak sosyal sorumluluk faaliyeti gerçekleştirdiği bildirildi.

Üniversiteden yapılan açıklamada, öğrencilerin, DÜ Eğitim Fakültesi Sınıf Eğitimi Bölümü'nden Dr. Öğr. Üyesi Tuğba Ecevit yürütücülüğünde "Çevre Eğitimi" dersi final projesi kapsamında diktikleri fidanlarla geleceğe nefes oldukları belirtildi.

65 öğrencinin 100 fidanı toprakla buluşturduğu kaydedilen açıklamada, "Kendilerine sunulan iki alternatif doğrultusunda imkanı olan öğrenciler, yaşadıkları çevreye kendi elleriyle fidanlarını diktiler, imkanı olmayan öğrenciler ise TEMA veya Orman Bakanlığı aracılıyla 1 ila 3 adet fidandan oluşan bağışta bulundular." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Tuğba Ecevit, öğretmen adayı olan öğrencilerin bu süreci yaşayarak deneyimlemelerini amaçladıklarını belirterek, bu faaliyetlerle farkındalık ve alışkanlık oluşturarak öğretmen olduklarında kendi öğrencilerini bu tarz etkinliklerle buluşturmalarını hedeflediklerini ifade etti.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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