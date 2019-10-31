DÜ'de "Türk Dünyasının Toyu" etkinliği

31.10.2019 11:08

Düzce Üniversitesi'nde (DÜ) Türk kültürünü ve geleneklerini anlatan "Türk Dünyasının Toyu" etkinliği gerçekleştirildi.

Üniversitenin Konuralp yerleşkesinde DÜ Türk Dünyası Topluluğunca gerçekleştirilen etkinlikte, rektör yardımcısı Prof. Dr. İlhan Genç, Türklerin köklü bir geçmişe sahip olduğunu belirterek, geçmişten günümüze kadar bilimin ve ilimin ilerlemesinde Türklerin sağladığı katkılardan bahsetti.

Türk birliğinin ve kültürünün önemine değinen Genç, Türklerin yeryüzüne hatırı sayılır bir kültürel miras bıraktıklarını ifade etti.

Akçakoca Bey Siyasal Bilgiler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümü Öğretim Üyesi Dr. Öğretim Üyesi Serkan Kekevi de Türk dünyasının ortak değerlerine, ortak kültürüne işaret ederek, Türk dünyasının farklı coğrafyalarından gelen gençlerin eğitimlerini sürdürürken, dünyanın çeşitli yerlerinde yaşayan Türkleri yakınlaştırma misyonunu da yürütmeleri gerektiğini ve gençlerin her zaman birlik ve beraberlik içinde olmaları gerektiğini dile getirdi.

DÜ Türk Dünyası Topluluğu Başkanı Sagi Nabiyev ise kendilerine destek olanlara teşekkür etti.

Kaynak: AA