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DÜ'de pandemi tedbirleriyle özel yetenek sınavı başladı

Dicle Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksek Okulu (BESYO) 2020-2021 eğitim-öğretim yılı özel yetenek sınavları başladı.

DÜ'de pandemi tedbirleriyle özel yetenek sınavı başladı
27.08.2020 11:14 | Son Güncelleme: 27.08.2020 11:17

Dicle Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksek Okulu (BESYO) 2020-2021 eğitim-öğretim yılı özel yetenek sınavları başladı. Fiziki sınavlar, pandemi tedbirleri alınarak gerçekleştirildi.

Dicle Üniversitesi BESYO 2020-2021 eğitim-öğretim yılı özel yetenek sınavları başladı. DÜ yerleşkesinde bulunan futbol sahasında başlayan sınava, üç bölüm için alınacak 140 öğrenci kontenjanına bin 774 aday başvurdu. Adaylar, korona virüs salgını nedeniyle maske ve sosyal mesafe gibi temel tedbirleri alarak fiziki sınavı gerçekleştirdi.

Dicle Üniversitesi BESYO Müdürü Dr. öğretim üyesi Zafer Aktürk, özel yetenek sınavlarına bu yıl kadın ve erkek olmak üzere bin 774 adayın müracaat ettiğini söyledi. Üç bölüm için 140 öğrenci kontenjanları olduğunu belirten Aktürk, "Arkadaşlarımız bu 140 kontenjan içine girmek için burada ter döküyorlar. Biz de onların başarılı bir şekilde sınavlarını yapmaları adına elimizden gelen gayreti gösteriyoruz. İki etabımız var sınavımızda. Kısa mesafe ve uzun mesafe koşularımız. 60 metre kısa mesafe koşularımızı sabah seansında gerçekleştiriyoruz. Uzun mesafe koşularımız kadınlarda 800, erkeklerde bin 500 metre onları da saat 16.00 ile 20.00 seansında akşam serin saatlerde yapmaya çalışıyoruz ki arkadaşlarımız sıcaklıktan çok fazla etkilenmesin. Pandemi sürecinde sınavı yapmak kolay bir şey değil. Elimizden geldiği kadar maske, mesafe, tedbirlerine dikkat ederek sınavı yürütmeye gayret ediyoruz. Adaylarımız da buna dikkat ediyor. Sınavı 5 güne yayarak daha az kalabalık oluşturmak için tedbir aldık. Engelli ve milli sporcu adaylarımıza ayrı kontenjanlar ayrılmış durumda. TYT puanları, orta öğretim başarı puanları ve sporcu öz geçmiş puanları da koşunun dışında etkili olan faktörler" dedi. - DİYARBAKIR

Kaynak: İHA

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