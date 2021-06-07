DÜ'de fındık uygulama ve araştırma merkezi kuruldu
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DÜ'de fındık uygulama ve araştırma merkezi kuruldu

DÜ'de fındık uygulama ve araştırma merkezi kuruldu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Düzce Üniversitesi, (DÜ) bölgenin en önemli tarım ürünlerinin başında gelen fındık üretimi ile ilgili sorunları ve çözüm yöntemlerini araştırarak öneriler sunmak, fındığın üretim olanaklarını artırarak doğal florasını canlı tutmak amacıyla Fındık Uygulama ve Araştırma Merkezi'nin...

Düzce Üniversitesi, (DÜ) bölgenin en önemli tarım ürünlerinin başında gelen fındık üretimi ile ilgili sorunları ve çözüm yöntemlerini araştırarak öneriler sunmak, fındığın üretim olanaklarını artırarak doğal florasını canlı tutmak amacıyla Fındık Uygulama ve Araştırma Merkezi'nin kuruluşunu gerçekleştirdi.

Resmi Gazete'de yayımlanarak kuruluşu resmileşen Düzce Üniversitesi Fındık Uygulama ve Araştırma Merkezi; fındık bitkisi ile ilgili Ülkemizde ve yurt dışında yapılan bilimsel ve teknolojik gelişmeleri, araştırmaları, değişimleri, yenilikleri takip etmeyi, yeni çoğaltma tekniklerini uygulamalı olarak yörede fındık üretimi ile uğraşan kişi, kurum ve kuruluşlarla paylaşmayı, bölgede ihtiyaç duyulan anaç-kalem ve aşılı fidan ihtiyaçlarını karşılamaya destek olmayı, paydaşlarla iş birliği içerisinde fındık üretiminin bilimsel yöntemlere ve piyasanın kalite kriterlerine uygun şekilde yapılmasını sağlamayı amaçlıyor.

Düzenleyeceği bilimsel eğitim programları ile teknik personel, öğrenci ve çiftçi gibi alana ilgi duyan kesimlere de destek olmayı hedefleyen Düzce Üniversitesi Fındık Uygulama ve Araştırma Merkezi; dünyada ve Türkiye'deki fındık bitkisinin yetiştiriciliği, ıslahı, çoğaltılması, zararlılarla mücadele, bakım ve diğer kültürel işlemlerle ilgili hizmet vermek, fındık alanında çalışan araştırmacıların çalışmalarında kurumsal koordinasyonu sağlamak, fındığın sadece meyvesiyle değil, iç ve dış kabuğu ile değerlendirilmesine yönelik çalışmalar yapmak, Üniversitenin ön lisans, lisans, lisansüstü ve birleştirilmiş öğretim programlarında yer alan ilgili ders ve uygulamalara materyal ve çalışma alanı sağlamak, Ülkemizde ve dünyada bahçe kültüründe kullanılan ve kullanım potansiyeli bulunan farklı fındık çeşitlerinin teminini ve üretimini sağlamak gibi birçok önemli görevler yürütecek. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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