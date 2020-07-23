DÜ'de bu yıl 5 bin 620 öğrenci mezun oldu
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

DÜ'de bu yıl 5 bin 620 öğrenci mezun oldu

DÜ'de bu yıl 5 bin 620 öğrenci mezun oldu Diyarbakır Dicle Üniversitesi bu yıl 5 bin 620 öğrenci mezun etti.

DÜ'de bu yıl 5 bin 620 öğrenci mezun oldu
23.07.2020 17:42 | Son Güncelleme: 23.07.2020 17:46

DÜ'de bu yıl 5 bin 620 öğrenci mezun oldu

DİYARBAKIR - Diyarbakır Dicle Üniversitesi bu yıl 5 bin 620 öğrenci mezun etti. Yeni dönemde 6 bin öğrenci bekleyen üniversitede hedef yabancı öğrenci sayısını arttırmak.

Korona virüs süresince uzaktan eğitim merkezi üzerinden 10 bin öğrenciye aynı anda hem ders hem de sınav yapabilecek durumda olan Diyarbakır Dicle Üniversitesi, bu yıl 5 bin 620 öğrenci mezun etti. Yeni dönemde 6 bin öğrencinin kayıt yapmasının beklendiği üniversitede, bölge ve ülke ekonomisine katkıda bulunmak için yeni projeler hazırlandı.

52 farklı ülkeden 600 öğrenci eğitim görüyor

Konu ile ilgili İhlas Haber Ajansı muhabirine konuşan Dicle Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Talip Gül, 52 farklı ülkeden 600'e yakın öğrenciye sahip olduklarını söyledi. Rektör Prof. Dr. Gül, "Korona virüs süreci hepimizi etkiledi, pandemi devam ettiği sürece etkilenme de devam edecek. Mart ayından itibaren bu süreç başlayınca, bizim çok donanımlı bir alt yapıya sahip olan uzaktan eğitim müdürlüğümüz üzerinden hemen uzaktan eğitim sistemine geçtik. Bütün bölümlerde uzaktan canlı eğitim verilmeye başladı. Önümüzdeki süreçte 2020-2021 eğitim ve öğretim yılı için takvimimizi belirledik. 2020-2021 eğitim ve öğretim yılını korona virüsü bitecek şekilde tasarladık, ancak pandemi süreci devam ederse büyük ihtimal ile eğitimimiz uzaktan olacak. Bu süreç için hiçbir ülkede daha bir netlik yok, ama biz alt yapımızı ona göre hazırladık, aynı anda 10 bin öğrenciye ders, sınav yapabileceğimiz bir alt yapımız var. Biz başka üniversitelere de destek oluyoruz. 35 bin öğrencimiz var, bu yıl 5 bin 620 civarında öğrenci mezun oluyor, 6 bin civarında yeni öğrenci bekliyoruz. Çünkü yeni fakülte ve bölümlerimiz açıldı, bu yıl daha fazla öğrenci kaydı bekliyoruz. 2016 yılında 52 yabancı misafir öğrencimiz vardı, İran ve Suriye'den gelen öğrencilerdi, şuanda 600'ün üzerine çıktı ama bu rakam bizi tatmin etmiyor. 52 ülkeden öğrencimiz var, Fransa'dan İtalya'ya kadar öğrencilerimiz var. Biz bunu nasıl artırıyoruz, uluslararası üniversite tanıtım fuarlarına katılıyoruz. Bide kendimiz 3 yıl üst üste kendi üniversitemizin kongre merkezinde üniversite tanıtım fuarları açtık, buraya da gelip üniversitemizi tanıyanlar oldu. Dolayısıyla 4 yıl önce öğrenci sayımız 52 iken 600'ün üzerine çıktı, ama bu sayı bizi tatmin etmiyor daha da artıracağız" dedi.

DÜ Türkiye ve bölge ekonomisine katkı sağlayacak

Dicle Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Talip Gül, 4 yılda faaliyete koydukları bölümleri açıklayarak, yeni bölümler için hazırlık yaptıklarını kaydetti. Rektör Prof. Dr. Gül, "4 yıl içerisinde Sanat ve Tasarım Fakültesi, 6 uygulama ve araştırma merkezi, 10 lisans, 39 ana bilim dalı, 13 ön lisans, 4 doktora, 17 yüksek lisans, 2 İngilizce yüksek lisans faaliyete geçirdik. Bunun dışında hemşirelik yüksekokulu vardı, bu Sağlık Bilimleri Fakültesine dönüşüyor. YÖK'ten geçti, daha sonra spor yüksekokulumuz var, inşallah o da fakülte olacak. Bunun dışında da eksik olan birçok bölümümüzü açmayı hedefliyoruz. Benim aklımda olan turizm fakültesi, uygulamalı bilimler fakültesi var. Bu bölümleri açmak hem bölgenin hem de ülkenin ekonomisi için çok önemli. Mesela turizm fakültesi açtığımız zaman burası turizm bölgesi açılması gerek bir eksikliktir. Buraya çok sayıda turist geliyor, fakültenin olması lazım, hepsi de ekonomiye katkıdır" şeklinde konuştu.

Kaynak: İHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Maaşlarını düzenli almaya başlayan işçiler başkana pankartla teşekkür etti Ekonomi
Maaşlarını düzenli almaya başlayan işçiler başkana pankartla teşekkür etti
Almanya'dan tatil için Kuşadası'na gelen gurbetçi vatandaş, kalbinden bıçaklandı 3. Sayfa
Almanya'dan tatil için Kuşadası'na gelen gurbetçi vatandaş, kalbinden bıçaklandı
Koronavirüs vakalarının arttığı Şanlıurfa'da ekipler denetimleri sıklaştırdı Güncel
Koronavirüs vakalarının arttığı Şanlıurfa'da ekipler denetimleri sıklaştırdı
İmam, cami avlusunda kendini asan genci ölümden kurtardı 3. Sayfa
İmam, cami avlusunda kendini asan genci ölümden kurtardı
Kayınbiraderi tarafından tecavüze uğrayan kadını kocası öldürdü 3. Sayfa
Kayınbiraderi tarafından tecavüze uğrayan kadını kocası öldürdü
Halk plajına giden Burçin Terzioğlu, günlüğü 30 TL olan şezlong kiraladı Magazin
Halk plajına giden Burçin Terzioğlu, günlüğü 30 TL olan şezlong kiraladı
Son Dakika: İstanbul'da, internet üzerinden haksız kazanç sağlayan çeteye yönelik operasyonda 67 kişi yaklandı
Son Dakika: İstanbul'da, internet üzerinden haksız kazanç sağlayan çeteye yönelik operasyonda 67 kişi yaklandı
'Türkiye'nin yaptıkları cezasız kalmayacak' diyen Macron'a AK Parti'den sert tepki: Yanlış yerde duruyor
"Türkiye'nin yaptıkları cezasız kalmayacak" diyen Macron'a AK Parti'den sert tepki: Yanlış yerde duruyor
Alman kadının katil zanlısı ünlü hip-hop'çı olay gününü anlattı: Suyun altında ilişkiye girmeye çalıştık
Alman kadının katil zanlısı ünlü hip-hop'çı olay gününü anlattı: Suyun altında ilişkiye girmeye çalıştık
Koronanın Bolivya'ya faturası ağır oluyor: 5 günde sokaklardan 420 cansız beden toplandı
Koronanın Bolivya'ya faturası ağır oluyor: 5 günde sokaklardan 420 cansız beden toplandı
CHP'li eski milletvekili Sinan Aygün 8 yıl önce verdiği sözü tutmak istiyor: Erdoğan'ın elini öpmek için davet bekliyorum
CHP'li eski milletvekili Sinan Aygün 8 yıl önce verdiği sözü tutmak istiyor: Erdoğan'ın elini öpmek için davet bekliyorum
Dört araçlık tünelleriyle dünyada bir ilk olan Kuzey Marmara Otoyolu'na sona gelindi
Dört araçlık tünelleriyle dünyada bir ilk olan Kuzey Marmara Otoyolu'na sona gelindi
Ünlü şef Mehmet Yalçınkaya'nın babası vefat etti
Ünlü şef Mehmet Yalçınkaya'nın babası vefat etti
'Meis Adası Türkiye'ye daha yakın' diyen Yunan profesör, Yüksek Bilim Konseyi'nden ihraç edildi
"Meis Adası Türkiye'ye daha yakın" diyen Yunan profesör, Yüksek Bilim Konseyi'nden ihraç edildi
İzmir'in en işlek caddesinde yapılan fuhuş pazarlığı vatandaşları isyan ettirdi
İzmir'in en işlek caddesinde yapılan fuhuş pazarlığı vatandaşları isyan ettirdi
Çöp konteyneri üzerinden havuzdaki yaşıtlarını izleyen kağıt toplayıcısı çocuğa sürpriz
Çöp konteyneri üzerinden havuzdaki yaşıtlarını izleyen kağıt toplayıcısı çocuğa sürpriz
Cinayet zanlısı eski İstanbul Emniyet Müdür Yardımcısı, Antalya'da yakalandı
Cinayet zanlısı eski İstanbul Emniyet Müdür Yardımcısı, Antalya'da yakalandı
Ünü kent sınırlarını aşan asırlık lezzet Tokat kebabı damak çatlatıyor
Ünü kent sınırlarını aşan asırlık lezzet Tokat kebabı damak çatlatıyor
Gürültü yapan komşusunu uyaran genç, yumruk darbesiyle hayatını kaybetti
Gürültü yapan komşusunu uyaran genç, yumruk darbesiyle hayatını kaybetti
Yüksek Askeri Şura'da 15 Temmuz'un kilit ismi Zekai Aksakallı emekliye sevk edildi
Yüksek Askeri Şura'da 15 Temmuz'un kilit ismi Zekai Aksakallı emekliye sevk edildi
Pınar Gültekin'in katili Cemal Metin Avcı, tek kişilik hücreye konuldu
Pınar Gültekin'in katili Cemal Metin Avcı, tek kişilik hücreye konuldu
Merve Boluğur, yeni sevgilisinin fotoğrafını ilk kez paylaştı
Merve Boluğur, yeni sevgilisinin fotoğrafını ilk kez paylaştı
Yaraladığı köpeği serbest kalınca öldürdü, verdiği pişkin cevap sosyal medyada tepki çekti
Yaraladığı köpeği serbest kalınca öldürdü, verdiği pişkin cevap sosyal medyada tepki çekti
Sadık Çiftpınar, önümüzdeki sezonda da Fenerbahçe forması giyecek
Sadık Çiftpınar, önümüzdeki sezonda da Fenerbahçe forması giyecek
Eski HDP'li Tuma Çelik'in tecavüz ettiği kadının avukatı: Dokunulmazlığı kaldırılması için yeterli delil var
Eski HDP'li Tuma Çelik'in tecavüz ettiği kadının avukatı: Dokunulmazlığı kaldırılması için yeterli delil var
Ünlü modacı Gülşah Saraçoğlu, iddialı mayosuyla takipçilerini ikiye böldü
Ünlü modacı Gülşah Saraçoğlu, iddialı mayosuyla takipçilerini ikiye böldü
Real Madrid, Başakşehir altyapısından Deha Sarıahmet'i transfer etti
Real Madrid, Başakşehir altyapısından Deha Sarıahmet'i transfer etti
Kardeşini köpekten kurtaran minik Walker, fahri 'Dünya Şampiyonu' ilan edildi
Kardeşini köpekten kurtaran minik Walker, fahri "Dünya Şampiyonu" ilan edildi
Son Dakika: Yükselişini sürdüren altının gram fiyatı 415 lirayla rekor tazeledi
Son Dakika: Yükselişini sürdüren altının gram fiyatı 415 lirayla rekor tazeledi
Olympique Lyon, Fenerbahçe'nin yıldızı Luis Gustavo'yu transfer etmek istiyor
Olympique Lyon, Fenerbahçe'nin yıldızı Luis Gustavo'yu transfer etmek istiyor
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Mehmet Han Engin Altay Özlem Zengin Süleyman Soylu Pınar Gültekin
Magazin Ozan Güven Sezen Aksu Selçuk Yöntem İbrahim Tatlıses
Spor İrfan Buz Selçuk İnan Aziz Yıldırım Rıza Çalımbay Mustafa Cengiz
Daha Fazla Mehmet Boynukalın Bien Yapı Ürünleri Doğtaş Kelebek Mobilya Toyota Boshoku Türkiye Otomotiv
Şu an buradasınız: DÜ'de bu yıl 5 bin 620 öğrenci mezun oldu - Diyarbakır
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 23.7.2020 18:23:10. #1.15#
title