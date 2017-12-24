Dü'de 9 Akademisyen İhraç Edildi

Olağanüstü hal (OHAL) kapsamında çıkarılan 695 sayılı kanun hükmünde kararname (KHK) ile Dicle Üniversitesi'nde (DÜ) 9 akademisyen ihraç edildi.



OHAL uygulaması kapsamında çıkarılan iki yeni KHK Resmi Gazete'de yayımlandı. 695 sayılı KHK kapsamında DÜ'de 9 akademisyen ihraç edildi. İhraç edilen akademisyenlerin Prof. Erhan Ünlü, Doç. Hatice Yüksel, Yard. Doç. Romedi Çelik, Yard. Doç. Cihat Hamidi ve araştırma görevlileri Aslı Aydemir, Burak Gül, Düzgün Uğur, Eda Aslı Şeran ile Hümeyra Yılmaz olduğu belirtildi. - DİYARBAKIR