DÜ'de 8 Mart Dünya Kadınlar Günü etkinliği Diyarbakır Dicle Üniversitesi Hastanesi 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla hastane çalışanları ve hastalarına etkinlik düzenledi.

Diyarbakır Dicle Üniversitesi Hastanesi 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla hastane çalışanları ve hastalarına etkinlik düzenledi.



Diyarbakır Dicle Üniversitesi Kalp Hastanesinde yatan hasta ve hastane çalışanları için KADEM Diyarbakır il temsiciliği ile ortaklaşa 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla etkinlik düzenlendi. Etkinlikte katılımcılar çiçeklerle kapıda karşılandı. İstiklal Marşı ve bir dakikalık saygı duruşunun ardından Kuran'ı Kerim tilavetiyle başlayan programda kadınlar için hazırlanan video izlendi. Programa Başhekim Ali Kemal Kadiroğlu, Başhemşire Rahime Atlı, İl Müftü Yardımcısı Fatime Karti, KADEM temsilcileri, hastane çalışanları ve hastalar katıldı. Açılış konuşmaları yapan Başhekim Ali Kemal Kadiroğlu kadınlar gününü kutladığını aktararak, "Hitap insanlara yönelik olarak 'Ey insanlar biz sizi bir erkek birde kadından yarattık' diyor. Dolayısıyla ne bir erkek tek başına tam olarak bir insan olma özelliğini koruyabiliyor, ne de bir kadın tek başına insan olma özelliğini koruyabiliyor. İkisi erkek ve kadın milletlerin oluşturulmasında temel rol oynuyor, bununla birlikte biz şunu çok iyi biliyoruz ki ailenin, toplumun, hayatın esas belirleyiciler kadındır. Çünkü kadınlarımız annelerimiz, kız kardeşlerimiz, kız çocuklarımız, büyük anne ve anneannelerimiz ve eşlerimizdir. Tabiatıyla hayatın bu esas belirleyicileri olan kadınlarımız dokundukları her alanda disiplini, düzeni, sevgiyi, şefkati, çalışmayı, cefakar ve fedakarca emek yoğun harcayarak doğumdan ölüme kadar gösteren siz değerli kadınlarımızın 8 Mart Dünya Kadınlar Gününü en kalpli duygularımla kutluyor sevgi ve saygılarımı sunuyorum" dedi.



Daha sonra İl Müftü Yardımcısı Fatime Karti'de kadınlar gününü kutlayarak İslam'ın kadına verdiği değerlerden bahsetti. - DİYARBAKIR

Kaynak: İHA