Dtso ve Dtb'den Diyarbakır İçin Birliktelik Vurgusu

Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası (DTSO) ile Diyarbakır Ticaret Borsası (DTB) arasında oda-borsa müşterek toplantılarının ikincisi gerçekleştirildi. Toplantıda, Diyarbakır için birliktelik vurgusu yapıldı.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği, Odalar ve Borsalar Kanunu gereği dört ayda bir yapılması gereken oda/borsa müşterek toplantısının ikincisi DTSO toplantı salonunda DTSO Başkanı Mehmet Kaya, DTB Başkanı Engin Yeşil ve oda yöneticilerinin katılımı ile yapıldı. Burada konuşan Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Yönetim Kurulu Üyesi ve DTB Başkanı Engin Yeşil, oda ve borsa olarak birlikte güçlü olduklarını belirterek, DTSO ile DTB'nin kuruldukları günden bugüne gösterdiği birlik ve beraberliğin takdire şayan olduğunu söyledi. Yeşil, "Oda-borsa müşterek toplantılarımızda birlikte alacağımız kararlar ve atacağımız adımlarla çok daha iyi işlere imza atacağımıza inancım sonsuzdur. Burada alınacak kararların şimdiden ilimiz ve bölgemiz için hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

DTSO Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Kaya ise oda ve borsanın birlikteliğinin, geçmişten gelen bir kültür olduğunu kaydetti. Kaya, bu birlikteliği kurumsal birlikteliğe dönüştürmenin önemine değinerek kentteki sivil toplum birlikteliğinin olduğunu bu birlikteliğin kamu çalışmalarını da tetiklediğini söyledi.

Oda-borsa müşterek toplantısında daha sonra Kulp'ta bulunan ipek böcekçiliği ve ipekli dokuma fabrikasında gelinen aşama ile yaşanan sorunlara ilişkin değerlendirme yapıldı. Yapılan değerlendirmenin ardından ipek böcekçiliği ile ilgili var olan sorunların çözümüne ilişkin bir ekip kurulması, geniş çaplı bir ARGE çalışması yürütülmesi ve yine ipek böcekçiliği ile ilgili tüm tarafların katılabileceği ipek böcekçiliği zirvesi düzenlemesi kararlaştırıldı. - DİYARBAKIR

Kaynak: İHA