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DTSO üyelerine TOBB Nefes Kredisi

Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ercan Tayınlamak, TOBB tarafından düzenlenen Nefes Kredisi Projesine katıldıklarını söyledi.

DTSO üyelerine TOBB Nefes Kredisi
27.04.2020 16:16 | Son Güncelleme: 27.04.2020 16:16

Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ercan Tayınlamak, TOBB tarafından düzenlenen Nefes Kredisi Projesine katıldıklarını söyledi.

Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ercan Tayınlamak, TOBB tarafından düzenlenen Nefes Kredisi Projesine DTSO'nun 5 milyon lira ile katılım sağladığını belirterek, 50 milyon lira uygun faizli kredi kullanabileceğini dile getirdi. Giderek zorlaşan ekonomik koşullar içinde KOBİ niteliğindeki DTSO üyelerinin en büyük sıkıntılarının başında finansmanın geldiğini belirten Tayınlamak, "Finansmana ulaşmak bu süreçte ciddi bir sorun. Diğer yandan faiz oranları da enflasyonun dahi çok üzerinde, yüksek oranlarda. Oysa üyelerimizin şu anda her zamankinden daha çok ucuz finansmana, uygun koşullarda krediye ihtiyaç duyuyor. Bu nedenle Odamızın tüm imkanları zorlayarak 5 milyon lira ile bu kampanyaya katılıyoruz. Üyelerimiz odamızdan alacakları faaliyet belgesi ile başvurabilecekler. Yıllık faizi 7.5 oranında belirlenen kredinin 2020'de anapara ve faiz ödemesi bulunmayacak. Geri ödemeler 2021 yılında 12 eşit taksitte yapılacak. Kredide üst limit 50 bin ila 100 bin lira arasında değişecek. Kredinin yüzde 80'i Kredi Garanti Fonu (KGF) destekli olacak. Toplamda 6 milyar lira kaynak oluşturularak, 40 bin KOBİ'ye ulaşılması hedefleniyor. 2 hafta sonra kamu bankalarının da projeye katılımı bekleniyor. Bu zor günlerde Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası finansmandan yeni pazar bulmaya, fuarlara katılmaktan eğitimlere kadar her alanda üyelerinin yanında yer almaya devam edeceğiz. Üyelerimize her alanda, her türlü desteği vermeye devam edeceğiz" dedi. - DİYARBAKIR

Kaynak: İHA

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Ekonomi Manşet

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