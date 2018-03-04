Dtso Seçimlerine 'Beyaz Liste' ile Girecekler Çalışmalara Başladı

Diyarbakır'da 14 Nisan'da yapılacak Ticaret ve Sanayi Odası seçimlerine 'Diyarbakır Platformu' adı altında 'Beyaz Liste' olarak gireceklerini açıklayan iş adamı Suat Önen, farklı, yan yana ve güçlü olduklarının altını çizerek, bütün renkleri bünyelerinde birleştirmek istediklerini ifade etti.

Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası (DTSO) seçimleri öncesi aday olan grupların çalışmaları devam ediyor. Diyarbakır Platformu da bir basın açıklaması yaparak seçimlerde 'Beyaz Liste' ile yarışacaklarını açıkladı. Güneydoğu Gazeteciler Cemiyetinde yapılan basın açıklamasına iş adamı Suat Önen, platform üyeleri ve çok sayıda iş adamı katıldı. Platform adına basın açıklamasını Önen okudu.

"Tüm dinamiklerin açığa çıkması ve birleşmesi için ortak pota oluşturmayı hedefliyoruz"

14 Nisan'da yapılacak olan seçimlere 'Diyarbakır Platformu' olarak aday olduklarını belirten Önen, "Diyarbakır Platformuyuz çünkü Diyarbakır'ı sosyo-ekonomik olarak hak ettiği yere taşımak isteyen tüm dinamiklerin açığa çıkması ve birleşmesi için ortak bir pota oluşturmayı hedefliyoruz. Tüm farklılıklarımızı, gelişen ve dönüşen bir Diyarbakır potasında eriterek birleştirmek istiyoruz. Kamplaşmadan, kimseyi ötekileştirmeden, kentin ortak çıkarlarını el üstünde tutarak yan yana duruyoruz. Gücümüzü buradan alıyoruz. Bizi başarıya ulaştıracak yegane denklemle yola çıktık, farklıyız, yan yanayız, güçlüyüz. Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası seçimlerine Beyaz Liste ile giriyoruz. Beyaz'ı seçtik çünkü tüm renkleri bünyemizde birleştirmek istiyoruz. Orjinimize Diyarbakır'ı alıp herkese eşit mesafede duruyoruz. Platformumuzun kapısı, ortak çıkarlarımız etrafında birleşmek isteyen herkese ardına kadar açıktır. Barışın rengi olduğu için beyazı seçtik. Çünkü iş insanlarının, tacirin, esnafın yeri, barış, demokrasi ve istikrarın yanıdır. Kalkınma, sosyal, ekonomik ve kültürel gelişim gibi kavramlar, barışın ve istikrarın eseridir. Hep birlikte kentimize, bölgemize ve ülkemize bu eseri kazandırabiliriz. Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası'nın 1883 yılından beri sürdürdüğü hizmet yolculuğunda tüm üyelerimiz için ileri bir aşamayı temsil ediyoruz. Odamızı, Diyarbakır'ın kalkınma ve ilerlemesinde pozitif önlem ve politikalarla finansal ve sosyal bir kaldıraç haline getireceğiz" dedi.

" Söz veriyoruz ve gerçekleştireceğiz"

Daha aktif bir oda ve yaşanılabilir bir kent için çalışacaklarını vurgulayan Önen, sözlerine şöyle devam etti:

"Diyarbakır'ın ekonomik, sosyal ve kültürel dönüşüm ve gelişiminde aktif rol alan, dünyanın yüzünü çevirdiği tasarım, yenilik, ar-ge, çevreye duyarlı yüksek teknoloji, katma değeri yüksek ürün ve markalaşmaya dayalı büyüme yoluna Diyarbakır'ı dahil edebilen, kadim kentimizi bir dünya kentine çevirebilecek projeler üretebilen, uzun yılların yara izlerini sarıp mutlulukla yaşanabilen bir kent oluşturabilmede elini taşın altına koyabilen bir Ticaret ve Sanayi Odası istiyoruz, hedefliyoruz, söz veriyoruz ve gerçekleştireceğiz. Bu heyecanı ve enerjiyi biz taşıyoruz".

Açıklama, tüm üyelerin oda seçimlerini sahiplenmesi ve oy kullanması çağrısıyla sona erdi. Açıklamanın ardından platform üyeleri toplu fotoğraf çektirdi. - DİYARBAKIR