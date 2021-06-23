DTSO olağan meclis toplantısı online gerçekleştirildi
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DTSO olağan meclis toplantısı online gerçekleştirildi

DTSO olağan meclis toplantısı online gerçekleştirildi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Düzce Ticaret ve Sanayi Odası olağan meclis toplantısı yapıldı.

Düzce Ticaret ve Sanayi Odası olağan meclis toplantısı yapıldı. Korona virüs salgını nedeni ile video konferans olarak yapılan toplantıda Mayıs ve Haziran aylarında yapılan çalışmalar meclis üyeleri ile paylaşıldı.

Düzce Ticaret ve Sanayi Odası (DTSO) olağan meclis toplantısı korona virüs salgını nedeniyle video konferans şeklinde gerçekleştirildi. Toplantının açılış konuşmasını yapan Meclis Başkanı Ahmet Dertli olağan meclis toplantısı gündemini meclis üyelerine aktardı. Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Şahin ise Mayıs - Haziran Aylarında yönetim kurulu tarafından gerçekleştirilen faaliyetler, iç ve dış ziyaretler, katılım sağlanan iç ve dış paydaş programları ile ziyaretler hakkında meclis üyelerine bilgiler verdi.

Toplantının son kısmında aylık mizanlar ve bütçe gerçekleşme durumları gündeme alındı. - DÜZCE

DTSO olağan meclis toplantısı online gerçekleştirildi
DTSO olağan meclis toplantısı online gerçekleştirildi
DTSO olağan meclis toplantısı online gerçekleştirildi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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