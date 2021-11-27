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DTSO olağan meclis toplantısı gerçekleştirildi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel
DTSO olağan meclis toplantısı gerçekleştirildi

Düzce Ticaret ve Sanayi Odası (DTSO) olağan meclis toplantısı, video konferans yöntemiyle Meclis Başkanı Ahmet Dertli yönetiminde gerçekleştirildi.

DÜZCE (İHA) - Düzce Ticaret ve Sanayi Odası (DTSO) olağan meclis toplantısı, video konferans yöntemiyle Meclis Başkanı Ahmet Dertli yönetiminde gerçekleştirildi.

Toplantının açılış konuşmasını yapan DTSO Meclis Başkanı Ahmet Dertli Olağan Meclis Toplantısı gündemini ve sıralamasını meclis üyelerine aktardı. DTSO Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Şahin, Kasım Ayı döneminde Yönetim Kurulu tarafından gerçekleştirilen faaliyetler, iç ve dış ziyaretler, katılım sağlanan iç ve dış paydaş programları ile ziyaretler hakkında meclis üyelerine bilgiler verdi.

Toplantının son kısmında aylık mizanlar ve bütçe gerçekleşme durumları gündeme alındı. - DÜZCE

DTSO olağan meclis toplantısı gerçekleştirildi

DTSO olağan meclis toplantısı gerçekleştirildi

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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