DTSO olağan meclis toplantısı gerçekleştirildi
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DTSO olağan meclis toplantısı gerçekleştirildi

DTSO olağan meclis toplantısı gerçekleştirildi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Düzce Ticaret ve Sanayi Odası (DTO) olağan Meclis Toplantısı Covid-19 Pandemisi tedbirleri kapsamında video konferans yolu ile gerçekleştirildi.

Düzce Ticaret ve Sanayi Odası (DTO) olağan Meclis Toplantısı Covid-19 Pandemisi tedbirleri kapsamında video konferans yolu ile gerçekleştirildi.

Toplantının açılış konuşmasını yapan Meclis Başkan Vekili Nuri Hızel, Olağan Meclis Toplantısı gündemini ve sıralamasını meclis üyelerine aktardı.

Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Şahin, Temmuz Ayı döneminde Yönetim Kurulu tarafından gerçekleştirilen faaliyetler, iç ve dış ziyaretler, katılım sağlanan iç ve dış paydaş programları ile ziyaretler hakkında meclis üyelerine bilgiler verdi.

Toplantının devamında aylık mizanlar ve bütçe gerçekleşme durumları gündeme alındı. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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