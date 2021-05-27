DTSO olağan meclis toplantısı gerçekleştirildi
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DTSO olağan meclis toplantısı gerçekleştirildi

DTSO olağan meclis toplantısı gerçekleştirildi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Düzce Ticaret ve Sanayi Odası (DTSO) olağan Meclis Toplantısı, Meclis Başkanı Ahmet Dertli başkanlığında, Pandemi tedbirleri gereğince video konferans yoluyla gerçekleştirildi.

Düzce Ticaret ve Sanayi Odası (DTSO) olağan Meclis Toplantısı, Meclis Başkanı Ahmet Dertli başkanlığında, Pandemi tedbirleri gereğince video konferans yoluyla gerçekleştirildi.

Toplantının açılış konuşmasını yapan Meclis Başkanı Ahmet Dertli olağan meclis toplantısı gündemini meclis üyelerine aktardı.

DTSO Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Şahin, Nisan - Mart Ayı döneminde Yönetim Kurulu tarafından gerçekleştirilen faaliyetler, iç ve dış ziyaretler, katılım sağlanan iç ve dış paydaş programları ile ziyaretler hakkında meclis üyelerine bilgiler verdi.

Toplantının devamında aylık mizanlar ve bütçe gerçekleşme durumları gündeme alınırken, odanın akademik danışmanı ve Düzce Üniversitesi İşletme Fakültesi Dekan Yardımcısı Doç. Dr. İstemi Çömlekçi meclis üyelerine TEPAV Düzce Raporları hakkında bilgiler aktardı. - DÜZCE

DTSO olağan meclis toplantısı gerçekleştirildi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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