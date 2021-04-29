DTSO olağan meclis toplantısı gerçekleştirildi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi
Advertisement

DTSO olağan meclis toplantısı gerçekleştirildi

DTSO olağan meclis toplantısı gerçekleştirildi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Düzce Ticaret ve Sanayi Odası olağan Meclis Toplantısı, Meclis Başkanı Ahmet Dertli başkanlığında, pandemi tedbirleri gereğince video konferans yoluyla gerçekleştirildi.

Düzce Ticaret ve Sanayi Odası olağan Meclis Toplantısı, Meclis Başkanı Ahmet Dertli başkanlığında, pandemi tedbirleri gereğince video konferans yoluyla gerçekleştirildi.

Korona virüs salgını nedeni ile Düzce Ticaret ve Sanayi Odası Meclis toplantısı video konferans şekliyle gerçekleştirildi. Toplantının açılış konuşmasını yapan Meclis Başkanı Ahmet Dertli olağan meclis toplantısı gündemini ve sıralamasını meclis üyelerine aktardı.

TSO Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Şahin, Mart- Nisan Ayı döneminde Yönetim Kurulu tarafından gerçekleştirilen faaliyetler, iç ve dış ziyaretler, katılım sağlanan iç ve dış paydaş programları ile ziyaretler hakkında meclis üyelerine bilgiler verdi.

Toplantının devamında aylık mizanlar ve bütçe gerçekleşme durumları gündeme alınırken, toplantının son kısmında meclis üyeleri 17 günlük kapama sürecinde yaşanacak problem ve ekonomik sorunlar hakkında görüş ve taleplerini dile getirdiler. - DÜZCE

DTSO olağan meclis toplantısı gerçekleştirildi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Önce koronayı alalım sonra kapanırız! Zaman daraldı, Türkiye 7'den 77'ye kuyrukta
Önce koronayı alalım sonra kapanırız! Zaman daraldı, Türkiye 7'den 77'ye kuyrukta
Nagehan Alçı'dan okulların kapatılmasına tepki: Büyük bir hayal kırıklığı içindeyim
Nagehan Alçı'dan okulların kapatılmasına tepki: Büyük bir hayal kırıklığı içindeyim
Korona korkusu bunu da yaptırdı! Bir ülke aşıya teşvik için gençlere 100 dolar dağıtmaya başladı
Korona korkusu bunu da yaptırdı! Bir ülke aşıya teşvik için gençlere 100 dolar dağıtmaya başladı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Engin Altay Fahrettin Altun Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Hülya Avşar Meral Kaplan Burcu Biricik Serenay Sarıkaya
Spor Diego Mesut Özil Ali Tandoğan Mete Kalkavan Sergen Yalçın
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Nisan İzmir
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: DTSO olağan meclis toplantısı gerçekleştirildi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 29.4.2021 14:35:28. #1.14#

title