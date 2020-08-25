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DTSO Kadın Meclisi dönem sözcülüğüne Berekatoğlu seçildi

Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası (DTSO) Kadın Meclisi dönem sözcülüğüne seçilen Seda Berekatoğlu, yeni dönemde 'üreten kadın, güçlü Diyarbakır' yaklaşımı ile çalışmalarına hız vereceklerini söyledi.

DTSO Kadın Meclisi dönem sözcülüğüne Berekatoğlu seçildi
25.08.2020 12:36 | Son Güncelleme: 25.08.2020 12:39

Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası (DTSO) Kadın Meclisi dönem sözcülüğüne seçilen Seda Berekatoğlu, yeni dönemde 'üreten kadın, güçlü Diyarbakır' yaklaşımı ile çalışmalarına hız vereceklerini söyledi.

DTSO Kadın Meclisi dönem sözcüsü Berekatoğlu yeni döneme ilişkin açıklamalarda bulundu. Sorumluluğu ve gereklilikleri hem ağır hem de çok önemli olan DTSO Kadın Meclisi dönem sözcülüğü görevini devralmanın mutluluğunu ve heyecanını yaşadığını belirten Berekatoğlu, "Hep birlikte Kadın Meclisinin misyonuna uygun çalışmalar yapacağımızdan kentimize, kadın çalışmalarına ve ekonomiye katkı sunacağımızdan şüphe duymuyorum. 2019'da çalışmalarına başlayan Kadın Meclisimizin kuruluşunda emek sarf eden herkese, birinci dönem sözcülüğünü yaparak bu işin en zor sürecini kucaklayan sevgili Sevim Vural'a ve Kadın Meclisine katkı sunan herkese şükranlarımı sunuyorum. Bizler DTSO Kadın Meclisi olarak, kadınlarımızın yaşamın her alanında olduğu gibi ekonomik alanda da yer almasını ve kentimizin, ülkemizin kalkınmasına katkıda bulunmak için çalışmalar yürütmek istiyoruz. Bu çalışmaları başarıya ulaştırmak bireysel çabalarla değil, kolektif çalışmalarla mümkündür. Bu yüzden hep birlikte başaracağız ve Diyarbakır'daki tüm kadın örgütlenmelerini bu konuda işbirliği yapacağımız kuramlar olarak görüyoruz. Bugüne kadar çoğunlukla kent konseyleri bünyesinde adını duyuran Kadın Meclisleri ile ilgili olarak DTSO bir ilke imza atmış ve DTSO Kadın Meclisinin kuruluşunu ilan etmiştir. Bu girişimin diğer illerimize örnek teşkil etmesi ve yayılması bizim açımızdan hem bir temenni hem de önemli bir beklentidir. Tüm dünya önemli bir süreçten geçiyor ve büyük bir sınav veriyor. Dünya Sağlık Örgütü Mart ayında korona virüs nedeniyle pandemi ilan etti. Dünyada ve ülkemizde çok sayıda insan bu virüs nedeniyle hayatını kaybetti. Korona virüs riskinin hala ciddi boyutta devam ettiğini unutmadan tüm tedbirleri almamız gerekiyor. Pandemi yalnızca tıbbi bir sorun değildir. Toplumun tüm kesimlerini çok boyutlu etkileyen sosyal ve ekonomik bir sorundur aynı zamanda. Bu nedenle bir yandan sağlığımızı korumaya çalışırken diğer yandan ekonomik alanda da neler yapabileceğimizi alternatif yaklaşımlarla ortaya koymamız gerektiğine inanıyorum. Önümüzdeki günlerde kadın meclisinizin kurumsal kimliği ve eylem planları ile ilgili bazı çalışmalar yapacağız. Bu çalışmalarımızı katılımcı bir yöntemle gerçekleştirmeyi planlıyoruz. Her kesimin katkısını önemsiyoruz ve değerli buluyoruz. Yol haritamızın oluşması ve netleşmesi çalışmalarımıza büyük bir ivme katacaktır. Lütfen bu konuda düşüncelerinizi paylaşın ve desteğinizi esirgemeyin. Çünkü şunu çok iyi biliyoruz birlikte daha güçlüyüz, yeni dönemde üreten kadın, güçlü Diyarbakır yaklaşımı ile çalışmalarımıza hız vereceğiz" dedi. - DİYARBAKIR

Kaynak: İHA

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