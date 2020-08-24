DTSO Kadın Meclisi dönem sözcülüğüne Berekatoğlu seçildi
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DTSO Kadın Meclisi dönem sözcülüğüne Berekatoğlu seçildi

Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası (DTSO) Kadın Meclisi dönem sözcüsü Sevim Vural, 1,5 yıllık süre zarfında yapılan çalışmaları sunarak dönem sözcülüğünü yürütme kurulunda oy birliği ile seçilen Seda Berekatoğlu'na devretti.

DTSO Kadın Meclisi dönem sözcülüğüne Berekatoğlu seçildi
24.08.2020 14:42 | Son Güncelleme: 24.08.2020 14:45

Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası (DTSO) Kadın Meclisi dönem sözcüsü Sevim Vural, 1,5 yıllık süre zarfında yapılan çalışmaları sunarak dönem sözcülüğünü yürütme kurulunda oy birliği ile seçilen Seda Berekatoğlu'na devretti.

DTSO Kadın Meclisi dönem sözcüsü Sevim Vural, 1,5 yıllık süre zarfında yapılan çalışmalara ilişkin açıklamalarda bulunarak, dönem sözcülüğünü yürütme kurulunda oy birliği ile seçilen Seda Berekatoğlu'na devretti. DTSO Kadın Meclisi eski dönem sözcüsü Sevim Vural, 2018 yılında başlattıkları Kadın Meclisi yolculuğunda bugün, temsil güçlerini arttırdıklarını ve ekonomik alanda kadınların taleplerini daha güçlü ve etkin bir şekilde dile getirdikleri bir noktada olduklarını belirtti. DTSO'nun seçim vaatleri arasında yer alan kadın girişimcilerin ekonomik alanda güçlendirilmesi ve temsiliyetinin arttırılması hedefi ve DTSO organlarının, yönetim kurulu, meclis, meslek komiteleri ve komisyonlarının desteğinin, Kadın Meclisi kuruluşunu ve hizmet sunumunu kolaylaştırdığını ifade eden eden Vural, "Kadın Meclisi tüzüğü DTSO Meclisince onaylandı ve Kadın Meclisi faaliyetleri için yıllık bütçe oluşturuldu. 2019 Nisan ayında gerçekleştirdiğimiz seçimlere DTSO'ya kayıtlı 230 kadın girişimci katılım sağladı ve 48 kişilik Kadın Meclisi seçimleri yapıldı. DTSO'ya kayıtlı yaklaşık 2 bin işletme sahibi, ortağı, temsilcisi kadın üyeye ulaşılmaya çalışıldı ve bir dizi toplantı ile aktif olarak faaliyet gösteren kadınlar ve kadın sivil toplum kuruluşlarının Kadın Meclisi tüzüğü hazırlık çalışmalarına katılımı sağlandı. Kadın Meclisinin kuruluşundan bugüne 1,5 yıllık sürede kadınların oda faaliyetlerinde görünürlüğü, ekonomik alandaki çalışmalara kadınlar açısından yaklaşımın geliştirilmesi açısından önemli sonuçlar elde edildi. Kadın Meclisi ve girişimci kadınların katılımı ile iletişim becerileri, kadın girişimciliği ve destekler, iklim değişikliği ve kadın, pazarlama, sosyal girişimcilik gibi alanlarda eğitim programları düzenlendi. Nisan 2019'da Hindistan, İran, İtalya, Amerika'dan kadın sivil toplum örgütlerinin katılımı ile ekonomi alanında kadın temalı bir konferans planlandı, hazırlık çalışmaları başlatıldı. Ancak pandemi nedeni ile gerçekleştirilemedi" dedi.

1,5 yıllık süre zarfında başlatılan tüm bu çalışmalar Kadın Meclisinin bundan sonraki çalışmalarına önemli ivme kazandıracağını kaydeden Sevim Vural, "Meclis tüzüğümüzde kararlaştırdığımız şekilde bugün dönem sözcülüğünde değişiklik yapıyoruz. 1,5 yıldır yürüttüğüm dönem sözcülüğünü yürütme kurulumuzun oy birliği ile Seda Berekatoğlu'na devrediyorum. Bu süre zarfında başlatılan ve henüz devam eden tüm çalışmalar ve projeler Seda Berekatoğlu'nun dönem sözcülüğünde sürdürülmeye devam edilecek. Kadın Meclisi kuruluş sürecinde ve 1,5 yıllık faaliyet döneminde birlikte çalışma yürüttüğümüz tüm Kadın Meclisi üyelerine ve DTSO Yönetim Kurulu ve Meclisine teşekkür ediyorum. Birlikte geliştirdiğimiz bu modelin sürdürülmesi, yaygınlaştırılması için bundan sonra da tüm Kadın Meclisi üyeleri ile dayanışma içinde çalışmaya devam edeceğiz" diye konuştu. - DİYARBAKIR

Kaynak: İHA

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