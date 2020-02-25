DTSO heyetinden Erbil'e çıkarma

25.02.2020 17:10 | Son Güncelleme: 25.02.2020 17:11

Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası (DTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Kaya ve beraberindeki heyet Erbil'e çıkarma yaptı.



Erbil Uluslararası İnşaat Yapı Fuarına katılmak için Erbil'e giden DTSO Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Kaya, meclis ve meslek komite üyelerinden oluşan heyet Erbil Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Dr. Dara Jalil Al Khayat'ı ziyaret etti. Başkan Mehmet Kaya, Erbil TSO ve DTSO'nun ortak hedefi, Türkiye ve IKBY arasındaki ticari ilişkilerin geliştirilmek olduğunu söyledi. Kaya, "Bu görüşmelerin meyvelerini topluyoruz. İlimiz turizm ziyaretçi sayılarında ciddi artışlar oldu. Bunlar bizleri oldukça mutlu ediyor. DTSO meclis ve meslek komite üyeleri ile birlikte burada Bakanlık nezdinde bazı temaslarımız olacak. Yıl sonunda girişimlerimiz sonucunda TOBB ile birlikte yeni Habur'un açılışını planlıyoruz. 1 Mart 2020 itibariyle Diyarbakır -Erbil uçak seferleri tekrar başlayacak. Ayrıca özel bir firma üzerinden Erbil-Diyarbakır-Kıbrıs uçuşlarını da başlatıyoruz. Odamız bünyesinde Diyarbakır'da 27 ülkeye hizmet verecek bir vize merkezi kuruluyor. Bu durumun da ticari ilişkilerimize olumlu katkı yapacağını düşünüyoruz. Türkiye'nin IKBY ile ilişkileri düzeldikçe ticari hacmi de yükseliyor. İki kardeş topluluğun ticaret yaparken vize uygulamasının olması oldukça manidardır. Iraklı vatandaşların Türkiye'ye gelirken vize uygulamasının olması ticari ilişkilerimizi olumsuz etkilemektedir. Vize uygulamasının kaldırılması için 28 Şubat'ta ilimize gelecek olan Dışişleri Bakanımızla bu konuyu görüşeceğiz. Ayrıca IKBY ve Diyarbakır arasında yakın zamanda turizm fuarını gerçekleştirmek istiyoruz. Bu fuarların da ilimiz tanıtıma ciddi katkı sunacağını düşünüyorum" dedi.



Erbil Başkonsolosluğu Ticari Ataşesi Zihni Tuğrul, Diyarbakır TSO'nun yapmış olduğu çalışmaların diğer TSO'lara da model oluşturduğunu bu tarz ziyaretlerin ticari ilişkilerin geliştirilmesine gerçek anlamda katkı sağladığını belirtti. Türkiye'nin Irak ile olan ihracatının yüzde 8 oranında artığını anlatan Tuğrul, "Ancak Irak Merkezi hükümetinin yanlış politikalarından dolayı zaman zaman ticari ilişkiler olumsuz etkilendi. Bu ziyaretlerin, siyasi olarak alınan bu yanlış kararların düzeltilmesinde etkili olacağınız düşünüyoruz" diye konuştu. - DİYARBAKIR

Kaynak: İHA