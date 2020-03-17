DTSO'dan üyelerine sabit fiyat teşekkürü
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Düzce, Güncel

DTSO'dan üyelerine sabit fiyat teşekkürü

DÜZCE (İHA) – Düzce Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Şahin, Yönetim Kurulu Üyeleri kentte faaliyet gösteren yerel market zincirleri ve kolonya üretimi yapan firmalara teşekkür ziyaretinde bulundu.

17.03.2020 16:37 | Son Güncelleme: 17.03.2020 16:37
DTSO'dan üyelerine sabit fiyat teşekkürü

DÜZCE (İHA) – Düzce Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Şahin, Yönetim Kurulu Üyeleri kentte faaliyet gösteren yerel market zincirleri ve kolonya üretimi yapan firmalara teşekkür ziyaretinde bulundu.


Geçtiğimiz günlerde TOBB tarafından yayınlanan yazıyla birlikte piyasa araştırmalarına hız veren DTSO Yönetimi ve Disiplin Kurulu, son zamanlarda dünya genelinde yaşanan Yeni Tip Korona Virüsü Salgını dolayısıyla hijyen malzemeleri ve temel gıda malzemelerine rağbetin artması, durumun bazı fırsatçılar tarafından speküle edilerek fiyatların şişirilmesi konusunda hızlıca araştırmalar yapılarak Düzce'de henüz bu yönde bir soruna rastlanmadığı tespit edildi. Bunun yanı sıra yerel market zincirlerinde, son zamanlarda tedarikçi kaynaklı olmayan hiçbir ürününe zam yapmamış, müşterilerine mevcut tarifeleri üzerinden hizmet etmeye devam etmişlerdir. Düzce'nin en köklü firmalarından biri olan ve ülke genelinde üne sahip Servet Kolonyaları da fiyat politikasında herhangi bir değişikliğe gitmemiş, gelen yüklü sipariş taleplerini geri çevirerek yerel halkın taleplerine karşılık vermeye yönelmiştir. Bu bilgiler ışığında hareket eden DTSO Yönetim Kurulu ve Meclis Üyeleri, 4 büyük firmanın yetkililerini ziyaret ederek, Düzce'ye ve Türkiye'ye örnek olabilecek fiyat uygulamaları dolayısıyla kendilerine teşekkür ettiler.


Düzce'nin market ürünleri konusunda herhangi bir sorun yaşamayacağını belirten firma yetkilileri, gelen tüm taleplere karşılık verebilecek düzeyde stoklarının mevcut olduğunu ifade ettiler. Yapılan ziyaretlerde yerinde tespitler de yapan DTSO Yönetim Kurulu ve Meclis Üyeleri, şeffaf fiyat politikaları dolayısıyla firma yetkililerine teşekkür etti. - DÜZCE

Kaynak: İHA

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