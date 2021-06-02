DTSO'dan üyelerine nefes kredisi
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DTSO'dan üyelerine nefes kredisi

DTSO'dan üyelerine nefes kredisi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası (DTSO) Yönetim Kurulu Sayman Üye Nesih Aktepe korona virüs salgınının ekonomik etkilerinin sınırlanmasına katkı sunmak ve KOBİ'lere uygun koşullarda finansman desteği sağlamak amacıyla nefes kredisinin, 10 bankanın katılımı ile TOBB ve KGF işbirliğinde 1...

Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası (DTSO) Yönetim Kurulu Sayman Üye Nesih Aktepe korona virüs salgınının ekonomik etkilerinin sınırlanmasına katkı sunmak ve KOBİ'lere uygun koşullarda finansman desteği sağlamak amacıyla nefes kredisinin, 10 bankanın katılımı ile TOBB ve KGF işbirliğinde 1 Haziran 2021 itibarı ile hayata geçtiğini söyledi.

DTSO Yönetim Kurulu Sayman Üye Nesih Aktepe, üyelerinin finansa erişim konusunda yaşadıkları sıkıntıları çözmek amacıyla oda olarak yoğun bir şekilde çaba harcadıklarını ve bu kapsamda üyelerinden gelen taleplerin ivedi bir şekilde yerelde il valiliği ile merkezde TOBB ve ilgili Bakanlıklarla sürekli bir şekilde paylaşarak, çözüm üretmeye çalıştıklarını söyledi. Aktepe, finansa erişimin üyelerinin en temel problemi olduğuna dikkat çekerek, bu kapsamda nefes kredisinin azda olsa sorunun çözümüne katkı sağlayacağını ve bunun için çalışmalarının devam edeceğini vurguladı. Aktepe, 2020 yılı cirosu 1 milyon lira altında cirosu olan işletmeler azami 50 bin lira, 1 milyon ve 10 milyon lira arasında cirosu olan işletmelerin de azami 200 bin lira kredi kullanabileceğini dile getirdi.

Aktepe, "Üyelerimizin krediye başvurabilmek için öncelikle 'nefes kredisi başvurusu içindir' ibareli faaliyet belgesini odamızdan almaları gerekmektedir. Nefes kredisi için alınacak oda faaliyet belgesinin odamız tarafından ücretsiz bir şekilde verilecek. Belge olmadan bankaların talep kabul etmeyecek" dedi. - DİYARBAKIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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