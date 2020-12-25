DTSO'dan kira desteği ve hibe ile ilgili açıklama

Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası (DTSO) Yönetim Kurulu Üyesi Kadri Kazmacı esnafa yönelik destek paketinden kimlerin nasıl yararlanacağını açıkladı.

DTSO yönetim Kurulu Üyesi Kadri Kazmacı, korona virüse karşı esnafa yönelik olarak açıklanan kira desteği ve hibe ile ilgili açıklamalarda bulundu. Kazmacı, çiçekçiden simitçiye kadar birçok alanda faaliyet gösteren esnafın destek ve hibeden yararlanabileceğini, başvuruların internet üzerinden gerçekleştirileceğini söyledi. Kazmacı, "Gelir kaybı ve kira desteği hibe şeklinde olacak. Destekler 2021 yılının ocak, şubat ve mart aylarını kapsayacak. Gelir kaybı desteği, ticari kazançları basit usulde tespit edilenlere, vergiden muaf esnafa ve bunların dışında kalan esnaf ve sanatkarlar ile gerçek kişi tacirlere aylık bin lira olmak üzere 3 bin lira olacak. Gelir kaybı desteğinden faydalanabilecek gerçek kişilerin vergi sicil kayıtlarına göre esas faaliyetlerini yürüttükleri işyerlerinin kiraysa, büyükşehirlerde aylık 750 lira olmak üzere üç ayda toplam 2 bin 250 lira, diğer yerlerde aylık 500 lira olmak üzere toplam bin 500 lira kira desteği alacak. İş yeri kira bedeli kira desteği tutarının altındaysa, iş yeri kira tutarı kadar destek ödenecek. Destekten yararlanabilmek için 14 Aralıktan önce vergi mükellefi olmak gerekiyor. Ticari kazançları basit usulde tespit edilenler, Bakanlık tarafından belirlenen sektörlerde faaliyet gösteren esnaf ve gerçek kişi tacirler ile yine bu tarih itibarıyla esnaf ve sanatkarlar siciline kayıtlı vergiden muaf esnaflar faydalanabilecek. Programa başvurabilecek esnaf ile gerçek kişi tacirlerin ekonomik faaliyet tanımları başvuru tarihinden önce Bakanlık internet sitesinden duyurulacak. Ayrıca yazılı duyuru yapılmayacak. Duyuru sonrası ticari faaliyetine yönelik ekonomik faaliyet tanım değişikliği yapanlar hibe desteğinden yararlanamayacak. Birden fazla işyeri olanlar da sadece bir işyeri için kira desteğinden faydalanabilecek. Hibe desteğinden faydalanılan dönemlerde vergi mükellefiyetinin faal olarak devam etmesi gerekecek. Faal olmadığı anlaşılırsa ödeme yapılmayacak. Diğer kamu kurum ve kuruluşlarınca uygulanan benzer nitelikteki desteklerden faydalanılması, bu programdan faydalanılmasına engel değil. Bakanlık, programın uygulanmasında başvuru, değerlendirme, kabul, ödeme, uygulama ve diğer süreçlerde protokol yapılan kurumlar ile bunların taşra teşkilatına yetki verebilecek. Destek başvuruları ve itirazlar elektronik ortamda yapılacak. Kira desteği başvurusunda bulunanlardan, söz konusu iş yerinin aylık kira bedeli, açık adresi ve işyerini kiralayanın kimlik bilgilerini başvuru esnasında beyan etmesi istenecek. Destek programı başvuru süresi, 10 günden az olmamak üzere Bakanlık tarafından belirlenecek. Reddedilen başvurular hakkında ret tarihinden itibaren 10 gün içinde Esnaf, Sanatkarlar ve Kooperatifçilik Genel Müdürlüğü'ne itiraz edilebilecek. Destekler banka hesaplarına yatacak" dedi.

Kazmacı, kantinciler, kuaförler, berberler, güzellik salonları işletenler, karayolu ile personel ve öğrenci taşımacılığı yapanlar, çay ocağı, kıraathane, kahvehane, kafe işletenler, kırtasiyeciler, taksi, minibüs, dolmuş, halk otobüsü ile yolcu taşımacılığı yapanlar, pazarcılar desteklerden faydalanacak. Pastane, ciğerci, kokoreççi, kebapçı, dönerci, lahmacuncu, pideci, mantıcı, gözlemeci, pizzacı, börekçi, hamburger, sandviç ve simitçiler ile oturacak yeri olan 'fast food' satış yerleri de listede yer aldı. Çiçekçi, kamp alanları, bilardo ve oyun salonları, eğlence parkları, çorbacı ve işkembeciler, kaplıca, hamam, sauna hizmeti sunanların destek paketinden yararlanacağını sözlerine ekledi. - DİYARBAKIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı