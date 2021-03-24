DTSO'dan Hazine ve Maliye Bakanlığına çağrı: "Şirketlerin vergi denetim incelemeleri ertelensin"
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DTSO'dan Hazine ve Maliye Bakanlığına çağrı: "Şirketlerin vergi denetim incelemeleri ertelensin"

24.03.2021 13:41 | Son Güncelleme: 24.03.2021 14:15
DTSO'dan Hazine ve Maliye Bakanlığına çağrı: 'Şirketlerin vergi denetim incelemeleri ertelensin'

Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mehmet Kaya, Hazine ve Maliye Bakanlığına çağrıda bulunarak, şirketlerin vergi denetim incelemelerinin ertelenmesini istedi.

Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mehmet Kaya, Hazine ve Maliye Bakanlığına çağrıda bulunarak, şirketlerin vergi denetim incelemelerinin ertelenmesini istedi.

Son yıllarda dünya genelinde yaşanan ekonomik daralma ve ardından başlayan pandemi ile iş camiasının çok büyük bir kriz ile karşı karşıya kaldığını belirten Başkan Kaya, bir yılı aşkın bir süredir devam eden pandemi ile mücadele tedbirlerinin bütün iş camiasını derinden etkilemeye devam ettiğini söyledi. Başkan Kaya, "İşletmelerin pandemiden kaynaklı ekonomik sıkıntılarına çözüm olmak amacıyla kısa çalışma ödeneği, vergi, SGK ve diğer kredi borçlarının ertelenmesi gibi devlet destekleri sağlanarak işverenlere nefes aldırılmıştır. Ancak uzayan pandemi süreci ve artan maddi sıkıntılarla birlikte yeni kamusal desteklere olan talepler de artmaktadır. Tam da bu dönemde Vergi Denetim Kurulunca ilimizde incelemeler başlatılmıştır. Muhakkak ki bu tür incelemeler kayıt dışılığın giderilmesi ve vergi usulü açısından yapılması gereken uygulamalardır. Ancak pandeminin bu kadar yoğun arttığı bir dönemde bu incelemelerin moral ve motivasyonu daha çok kırmaktadır. Bu nedenledir ki Vergi Denetleme Kurulu tarafından başlatılan bu incelemelerin ileri bir tarihe ertelenmesini arz ve talep ediyoruz" dedi. - DİYARBAKIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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