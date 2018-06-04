Dtso'dan Borç Yapılandırması Açıklaması

Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası (DTSO) Başkan Yardımcısı Ercan Tayınlamak, odaya üye aidatı ve munzam aidat borçları olan üyelere yeniden yapılandırma imkanı getirildiğini belirtti.

DTSO Başkan Yardımcısı Ercan Tayınlamak, "18 Mayıs 2018 tarihli 30425 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Vergi ve Diğer Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin 7143 sayılı kanun ile odamıza üye aidatı ve munzam aidatı borçları olan üyelere yeniden yapılandırma imkanı getirilmiştir. Söz konusu yapılandırmadan yararlanmak isteyen üyelerimizin 31 Temmuz 2018'e kadar ekli dilekçe ile yapılandırma müracaatlarını ve ilk taksit ödemelerini gerçekleştirmeleri gerekmektedir. Bu kapsamda geçmiş dönem aidat borçları gecikme zammı ve faizi alınmaksızın, 31 Temmuz 2018 sonuna kadar tek seferde ve ilk taksiti Temmuz 2018'den başlamak üzere 6 eşit taksitte de ödenebilecek" dedi. - DİYARBAKIR